Питомец перестал идти на контакт: этот сигнал часто трактуют неправильно

Зоосфера

Внезапное изменение поведения питомца, когда он начинает прятаться, избегает контакта и становится менее активным, может указывать как на стресс из-за изменений в доме, так и на боль или развитие заболевания. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

Кошка прячется под одеялом
Фото: Pravda.Ru by Михаил Кравцов is licensed under publiс domain
Кошка прячется под одеялом

Специалист объяснил, что в первую очередь важно оценить, происходили ли изменения в окружении животного. Появление нового человека, исчезновение кого-то из членов семьи или любые другие перемены могут вызывать у питомца настороженность и стремление уединиться.

"Если в доме появился новый человек или произошли какие-то изменения, питомцу нужно время, чтобы привыкнуть, поэтому он может начать осторожничать и прятаться. Особенно это характерно для животных с тревожным и осторожным характером, которые не стремятся сразу идти на контакт. Они предпочитают понаблюдать и не рисковать, пока не убедятся, что все безопасно. В таких ситуациях это нормальная реакция на изменения, а не признак проблемы", — отметил Цыпленков.

Ветеринар указал, что при отсутствии каких-либо изменений в обстановке такое поведение чаще всего связано с ухудшением самочувствия. Он пояснил, что животные инстинктивно стараются скрыться, когда испытывают боль или слабость, чтобы их не беспокоили. 

"Если ничего в доме не менялось, а питомец начал прятаться, с большой вероятностью у него есть проблемы со здоровьем. Когда животному плохо, оно старается уйти в укрытие и отлежаться, чтобы его не беспокоили. Это заложено природой: в таком состоянии они не ищут контакта, а наоборот, избегают его. Если организм справляется, животное со временем возвращается к обычному поведению, а если нет — состояние может ухудшаться", — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что владельцам важно обращать внимание на сопутствующие симптомы и не затягивать с обращением к врачу. По его словам, изменения в поведении редко происходят изолированно и обычно сопровождаются другими тревожными сигналами.

"Если питомец начал прятаться, важно измерить температуру и обратить внимание на изменения в его поведении. Часто при этом снижается активность, он перестает запрыгивать и может проявлять агрессию из-за боли. У пожилых животных такие симптомы нередко связаны с проблемами опорно-двигательного аппарата, в том числе состояниями, напоминающими радикулит. В любом случае это сигнал о нарушениях в организме, который требует внимания", — сказал ветеринар.

Цыпленков подчеркнул, что внимательное отношение к питомцу позволяет быстрее заметить отклонения от привычного поведения. По его словам, владельцы, которые хорошо знают своего питомца, как правило, сразу замечают изменения и могут вовремя обратиться за помощью.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
