Весна — время котовасии: способы сделать так, чтобы кот не сошёл с ума и не разрушил дом

Весеннее изменение поведения домашних питомцев зачастую ошибочно принимается владельцами за проявление стресса. На самом деле бурная реакция животных на потепление обусловлена не психологическим давлением, а естественной активизацией природных механизмов.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Прыгающий кот в гостинной

Механизмы природного напряжения

Особую активность в этот период проявляют нестерилизованные особи, у которых цикличные изменения в организме провоцируют поиск партнера и охрану территории. Владельцы сталкиваются с громкой вокализацией, отказом от пищи и попытками побега, за которыми стоит исключительно работа гормональной системы, сообщает Газета.Ru.

"С наступлением весны усиливается половой инстинкт, и если животное не может реализовать его естественным образом, возникает внутреннее напряжение. Оно выражается в вокализации — громком мяуканье, криках по ночам, характерных позах, попытках вырваться на улицу. Коты могут метить территорию, у кошек иногда снижается аппетит", — говорит зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина.

Пути стабилизации состояния

Вместе с тем, наиболее действенным методом купирования подобных состояний эксперты называют своевременную хирургическую коррекцию полового поведения. Стоит отметить, что стерилизованные животные переносят смену сезонов значительно легче, ограничиваясь лишь повышенной игривостью. В свою очередь, владельцам рекомендуется обогащать домашнюю среду новыми активностями и интерактивными игрушками для безопасного выхода скопившейся энергии.

Забота о комфорте питомца в переходный период позволяет минимизировать риски возникновения деструктивных привычек. Регулярные игры и внимание со стороны хозяина становятся залогом спокойствия всей семьи в период сезонного обострения природных инстинктов.