Лишний вес у питомца запускает опасный процесс: страдают не только суставы

Избыточный вес у домашних животных создает повышенную нагрузку на весь организм и может привести к развитию серьезных заболеваний — от сахарного диабета до проблем с суставами и сердцем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

Ветеринар объяснил, что избыточный вес у питомцев влияет на общее состояние организма и со временем приводит к системным нарушениям. Он подчеркнул, что проблема не ограничивается внешними изменениями, а затрагивает внутренние процессы и работу органов.

"Лишний вес у животных влияет практически на все, как и у человека. Это риск развития сахарного диабета, повышенная нагрузка на суставы, из-за чего возникают хромота и артрозы. Существенно возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, поскольку сердце вынуждено обслуживать большую массу тела. В результате страдают практически все органы. Поэтому контроль веса является одной из ключевых задач, иначе возникают серьезные проблемы с суставами и обменом веществ", — отметил Цыпленков.

Он уточнил, что помимо основных заболеваний лишний вес может вызывать и отдельные физиологические проблемы, например нарушения, связанные с работой паранальных желез. Ветеринар пояснил, что из-за жировых отложений меняется конфигурация тканей, происходит сдавливание протоков, что приводит к их закупорке.

"Для снижения веса важно корректировать образ жизни питомца, прежде всего питание и уровень активности. У животных состояние голода заложено физиологически и необходимо для нормальной работы организма, оно повышает тонус и влияет на иммунитет. В природе они выходят на охоту именно в таком состоянии, и организм к этому приспособлен. При правильном подходе владелец может самостоятельно помочь питомцу нормализовать вес", — заключил ветеринар.