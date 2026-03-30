Пернатые нарушители спокойствия: в Кузбассе сняли все запреты на охоту на конкретных птиц

Власти Кемеровской области официально пересмотрели региональные правила регулирования численности птиц и расширили перечень доступных охотничьих ресурсов. Новые нормы снимают количественные барьеры для добычи определенных видов пернатых на территории охотничьих угодий региона.

Согласно опубликованному постановлению администрации правительства Кузбасса, черные и серые вороны теперь признаны объектами охоты, на которые не распространяются дневные или сезонные лимиты. Стоит отметить, что данные изменения вносят правки в действующее постановление № 434, которое ранее жестко регламентировало нормы добычи объектов животного мира. Вместе с тем, птицы могут быть добыты в неограниченном объеме в ходе весеннего, летне-осеннего и зимнего периодов — сообщает Сiбдепо.

Регулирование численности

В свою очередь, специалисты подчеркивают, что снятие ограничений направлено на сохранение баланса в экосистеме региона и защиту других видов фауны. Отсутствие предельных норм выработки для охотников позволит более эффективно контролировать распространение птиц, которые ранее не попадали под действие специализированных актов. Данное решение вступает в силу немедленно и будет действовать на всей территории области в рамках установленных сезонов.