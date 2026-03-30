Миска с обманом вместо чистой воды: почему модное лакомство заставляет кошек и собак голодать

Специализированные напитки для домашних питомцев, имитирующие алкоголь, могут представлять серьезную скрытую угрозу для их здоровья. Несмотря на отсутствие спирта в составе, такие лакомства часто провоцируют нарушение естественного пищевого поведения животных.

Скрытые угрозы имитационных напитков

Вместе с тем, употребление подобных продуктов нередко приводит к отказу кошек и собак от чистой воды, что чревато быстрым обезвоживанием организма. Стоит отметить, что добавление консервантов, красителей и экстрактов растений может вызвать острое раздражение желудочно-кишечного тракта, так как пищеварительная система хищников не приспособлена к переработке сложных вкусовых добавок. В свою очередь, даже пара глотков настоящего алкоголя вызывает у зверей тяжелейшую интоксикацию, сообщает Газета.Ru.

Позиция ветеринарных врачей

"Сладкие, ароматизированные или соленые напитки могут исказить пищевое поведение. Животное, распробовавшее вкусный "компот", может начать отказываться от обычной воды или требовать только лакомство. Это прямой путь к обезвоживанию или перееданию", — говорит кандидат медицинских наук Юлия Немцева.

Владельцам настоятельно рекомендуется воспринимать подобные товары исключительно как маркетинговый аксессуар, не несущий никакой пользы. Любые эксперименты с рационом должны проводиться с осторожностью, поскольку создание иллюзии безопасности алкогольных брендов для животных может привести к трагическим последствиям при случайном доступе питомца к настоящему спиртному.