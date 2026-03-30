Армия с крыльями на низком старте: почему в почве Ставрополья проснулась скрытая опасность

Аграрный сектор Ставрополья столкнулся с биологической угрозой: аномально мягкие климатические условия в зимний период способствовали высокой выживаемости мароккской саранчи. Специалисты регионального Россельхозцентра зафиксировали присутствие жизнеспособных кубышек вредителя на площади около 5 тысяч гектаров в семи районах края. Текущий мониторинг направлен на оценку плотности популяции насекомых, что позволит скорректировать стратегию защиты посевов пшеницы и предотвратить масштабные потери будущего урожая.
На сегодняшний день обследовано более 23 тысяч гектаров земель, где средняя плотность залегания защитных капсул с яйцами составляет 0,4 единицы на квадратный метр. Как сообщает издание newstracker.ru, отсутствие экстремальных морозов и весенних паводков создало идеальный инкубационный режим для насекомых. По словам руководителя краевого филиала Россельхозцентра Ольги Кузнецовой, гибель вредителя из-за внешних факторов остается минимальной, так как зимние температуры были крайне комфортными для сохранения популяции.
Антропологический и исторический опыт борьбы с саранчой показывает, что ключевым фактором успеха является превентивное воздействие на очаги личинок. Динамика прошлого года подтверждает эффективность раннего мониторинга: тогда в Нефтекумском и Левокумском районах из-за быстрого прогрева почвы вредители активизировались раньше обычного.
"Наблюдения продолжаются, они помогут понять, какое количество выжило и сколько вредителей может вылупиться", — подчеркнула Ольга Кузнецова, отметив важность точного прогнозирования фаз развития насекомых для своевременного начала дезинсекции.
