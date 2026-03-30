Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ловушка в один оборот: почему привычка оставлять колёса под углом медленно убивает подвеску
Щит от финансовых бурь: начинать формирование финансовой подушки нужно с этого простого шага
Эффект тыквы для личных архивов: облачное хранилище iCloud может обнулиться из-за новых запретов
Скрытый стаж без баллов: кто из россиян останется без доплат к пенсии в 2026 году
Зелёный есть, а ехать нельзя: как работает приоритет со стрелкой на светофоре
Правда против шума: в Тегеране объяснили, почему Израиль первым сообщает о гибели руководства Ирана
Склон покорился сильнейшим: юные спортсмены Мурманской области громко заявили о себе на трассах
Эхо казачьих сабель звучит в Москве: коллекция артефактов терского казачества из Ставрополья передана в музей
Дырявый шланг планеты: водная система Севера больше не работает по старым правилам ученых

Армия с крыльями на низком старте: почему в почве Ставрополья проснулась скрытая опасность

Зоосфера

Аграрный сектор Ставрополья столкнулся с биологической угрозой: аномально мягкие климатические условия в зимний период способствовали высокой выживаемости мароккской саранчи. Специалисты регионального Россельхозцентра зафиксировали присутствие жизнеспособных кубышек вредителя на площади около 5 тысяч гектаров в семи районах края. Текущий мониторинг направлен на оценку плотности популяции насекомых, что позволит скорректировать стратегию защиты посевов пшеницы и предотвратить масштабные потери будущего урожая.

Саранча
Фото: commons.wikimedia.org by Retro Lenses, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Саранча

На сегодняшний день обследовано более 23 тысяч гектаров земель, где средняя плотность залегания защитных капсул с яйцами составляет 0,4 единицы на квадратный метр. Как сообщает издание newstracker.ru, отсутствие экстремальных морозов и весенних паводков создало идеальный инкубационный режим для насекомых. По словам руководителя краевого филиала Россельхозцентра Ольги Кузнецовой, гибель вредителя из-за внешних факторов остается минимальной, так как зимние температуры были крайне комфортными для сохранения популяции.

  • Текущий охват: заселение выявлено в 7 административных районах края.
  • Ресурсная база: регион уже аккумулировал более 23,7 тысячи литров инсектицидов.
  • План обработки: имеющихся запасов хватит для обеззараживания 316,7 тысячи гектаров.
  • Господдержка: аграрные хозяйства получат необходимые препараты для борьбы с саранчой на безвозмездной основе.

Антропологический и исторический опыт борьбы с саранчой показывает, что ключевым фактором успеха является превентивное воздействие на очаги личинок. Динамика прошлого года подтверждает эффективность раннего мониторинга: тогда в Нефтекумском и Левокумском районах из-за быстрого прогрева почвы вредители активизировались раньше обычного.

"Наблюдения продолжаются, они помогут понять, какое количество выжило и сколько вредителей может вылупиться", — подчеркнула Ольга Кузнецова, отметив важность точного прогнозирования фаз развития насекомых для своевременного начала дезинсекции.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Красота и стиль
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Экономика и бизнес
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Забытый страж пирамид: в Гизе обнаружили второго Сфинкса возрастом более 3 тысяч лет
Наука и техника
Забытый страж пирамид: в Гизе обнаружили второго Сфинкса возрастом более 3 тысяч лет
Популярное
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк

Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Последние материалы
Ловушка в один оборот: почему привычка оставлять колёса под углом медленно убивает подвеску
Щит от финансовых бурь: начинать формирование финансовой подушки нужно с этого простого шага
Лица стали одинаковыми — причина шокирует: дело вовсе не в моде
Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса
Армия с крыльями на низком старте: почему в почве Ставрополья проснулась скрытая опасность
Скрытый нарыв: попытка сделать мобрезерв популярным выявила коллективный страх россиян
Эффект тыквы для личных архивов: облачное хранилище iCloud может обнулиться из-за новых запретов
Скрытый стаж без баллов: кто из россиян останется без доплат к пенсии в 2026 году
Зелёный есть, а ехать нельзя: как работает приоритет со стрелкой на светофоре
История, которая меняет взгляд на жизнь: чему учит подвиг Марии Египетской
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.