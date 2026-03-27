От безобидного налета до поражения органов: как зубы питомца превращаются в источник инфекции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зоосфера

Отсутствие регулярной чистки зубов у кошек и собак может привести к инфекциям и проблемам не только с деснами, но и с внутренними органами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Собака
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Собака

Врач отметил, что животные не способны самостоятельно поддерживать гигиену полости рта, а домашние средства ухода часто оказываются малоэффективными. По его словам, полноценная чистка зубов требует профессионального подхода. Он подчеркнул, что процедура проводится с использованием специального оборудования у ветеринарного врача. В большинстве случаев для этого требуется седация.

"Эффективная чистка зубов может осуществляться только ветеринарным врачом с помощью ультразвукового скалера. Домашние щетки и пасты существуют, но на практике это довольно затруднительно. Чаще всего для процедуры требуется седация, чтобы животное было спокойно и не испытывало стресс. В редких случаях возможно обойтись без нее, но это скорее исключение", — пояснил Дмитриев.

Он добавил, что отсутствие ухода за зубами приводит к образованию зубного камня и скоплению бактерий. По его словам, это создает очаг инфекции, который может распространяться по организму. В результате страдают не только десны, но и другие органы. Особенно уязвимы в этом плане мелкие породы собак.

"Если не чистить зубы, со временем образуются выраженные зубные отложения и камень, в которых скапливаются бактерии. Это формирует очаг инфекции, способный распространяться и вызывать воспаление в других органах и тканях — например, отиты или поражение желчного пузыря. При этом десны кровоточат, зубы расшатываются и могут выпадать. Особенно часто это встречается у мелких пород собак, у крупных — развивается позже, но также неизбежно", — отметил специалист.

Ветеринар уточнил, что частота процедуры зависит от скорости образования зубного камня. По его словам, в среднем чистку рекомендуется проводить примерно раз в год. При этом конкретные сроки могут варьироваться в зависимости от состояния животного.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.