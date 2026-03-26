Рыбалка в Тюменской области под прицелом закона: какой улов может привести к реальному сроку

В Тюменской области введение новых ограничений на рыбную ловлю в начале 2026 года сопровождается серьезными мерами юридической ответственности. Местным жителям стоит проявлять особую осторожность, поскольку вылов определенных видов водных биологических ресурсов теперь может привести к реальному тюремному сроку.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Строгий контроль водоемов

На всей территории региона установлен полный запрет на добычу сибирского осетра, стерляди, нельмы и муксуна, которые признаны критически важными для экосистемы Обь-Иртышского бассейна. Вместе с тем, уголовная ответственность до трех лет лишения свободы грозит даже тем, кто случайно поймал краснокнижную особь на обычную удочку и не отпустил ее обратно в естественную среду обитания. Стоит отметить, что под защиту попадает и рачок артемия, незаконная добыча которого в тюменских водоемах, сообщает nashgorod.ru.

"Сибирский осетр, стерлядь, нельма и муксун — это стратегически важные виды для Обь-Иртышского бассейна. Их популяции десятилетиями восстанавливаются после промышленного перелова. Потеря даже одной половозрелой особи в период хода может нивелировать работу рыбоводных заводов за весь год", — говорит ихтиолог Алексей Кузнецов.

Правила безопасного лова

Помимо видового состава, инспекторы рыбоохраны жестко отслеживают соблюдение суточных норм вылова, которые для разрешенных видов, таких как щука или карась, составляют не более пяти килограммов на человека.

В свою очередь, применение любых химических добавок в прикормке и использование эхолотов в период нереста крайне не рекомендуется экспертами из-за риска дезориентации рыбы. Также категорически запрещено использование сетей, взрывчатых веществ и электроудочек, что квалифицируется как варварское уничтожение кормовой базы и икры.

Для сохранения законности отдыха рыболовам необходимо проверять улов на соответствие минимально допустимым размерам и своевременно отпускать молодь. Соблюдение установленных регламентов по количеству крючков и типам снастей позволит избежать судебных разбирательств и поможет сберечь уникальные природные богатства Сибири для будущих поколений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
