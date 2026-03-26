Смертельный авось: почему вялость питомца после прогулки в марте — повод бежать к ветеринару

Весенний период традиционно считается одним из наиболее опасных сезонов для владельцев домашних животных из-за резкого роста рисков интоксикации. После таяния снега на поверхностях сохраняются агрессивные химикаты, которые при попадании в организм питомца провоцируют тяжелые физиологические нарушения.

Фото: commons.wikimedia.org by Майи Думат, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сиба-ину

Скрытые угрозы весеннего сезона

Особую тревогу специалистов вызывают остатки зимних реагентов, которые продолжают скапливаться в низинах и на обочинах дорог даже при плюсовых температурах.

Вместе с тем серьезную опасность представляют декоративные растения, чьи луковицы и молодые побеги содержат опасные для кошек и собак алкалоиды. Стоит отметить, что наиболее часто отравления происходят из-за контакта животных с химическими смесями, сообщает Газета.Ru.

Риски на приусадебных участках

"Владельцы привозят с собой удобрения, гербициды, пестициды и различные химические средства для обработки участка. Если трава уже обработана химикатами, в организм попадает токсин, и развивается пищевое отравление. В тяжелых случаях возможен даже летальный исход", — говорит зоопсихолог Светлана Капустина.

В свою очередь, начало активной борьбы с грызунами и насекомыми в частном секторе создает дополнительные точки риска при использовании ядовитых приманок. Ветеринары настоятельно рекомендуют ограничить доступ животных к местам хранения агрохимии и тщательно промывать лапы после каждой прогулки в городской черте или лесополосе.

Своевременное обращение к ветеринарному специалисту при появлении вялости или рвоты является критически важным условием для сохранения жизни питомца. Превентивные меры и контроль за поведением животных на приусадебных участках позволяют минимизировать вероятность фатальных последствий от контакта с токсичными веществами весной.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
