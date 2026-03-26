Чек-лист выживания для питомца: четыре способа отпугнуть паразитов и не потратить деньги зря

В период сезонной активности паразитов владельцам домашних животных необходимо заблаговременно позаботиться о комплексной защите своих питомцев от укусов. Эксперты выделяют четыре основных метода профилактики, каждый из которых обладает специфическими особенностями применения и разной степенью надежности в полевых условиях.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эффективные способы профилактики

Среди наиболее доступных средств выделяются специальные ошейники, подходящие преимущественно для собак, и аэрозоли для обработки всей поверхности тела животного. Вместе с тем более массовым и признанным методом считаются капли на холку, которые распределяются через жировые железы кожи, что требует соблюдения правил гигиены перед процедурой. Самым современным и результативным вариантом для собак признаны пероральные препараты, обеспечивающие длительную защиту внутренних систем организма, сообщает Газета.Ru.

"Первый и самый ненадежный — это ошейники, причем подходят они только для собак. Кошка в ошейнике, например, на даче начнет прыгать с ветки на ветку, где-нибудь зацепится. Третий способ, самый массовый, демократичный и эффективный — капли на холку", — говорит ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Риски для кошек и их владельцев

Стоит отметить, что прямая угроза здоровью кошек от укусов клещей значительно ниже, чем для собак, чьи заболевания часто приводят к летальному исходу без своевременной помощи. В свою очередь, необработанная кошка может выступать в роли переносчика паразитов, принося насекомых в жилые помещения и подвергая опасности всех членов семьи. Периодичность защитных мероприятий напрямую зависит от выбранного химического состава: таблетки действуют до трех месяцев, тогда как капли требуют ежемесячного обновления, а спреи могут терять свою эффективность уже через неделю после нанесения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
