Быстрее и хитрее обычных: африканские клещи-мутанты начали настоящую охоту на людей в России

Российские регионы столкнулись с экспансией опасных членистоногих из жарких стран Африки и Азии, которые активно осваивают новые территории. Расширение ареала обитания этих существ вызвано климатическими изменениями и миграционными процессами птиц.

Фото: commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0 Клещ

Особенности поведения теплолюбивых преследователей

Клещи рода Hyalomma значительно превосходят привычных лесных иксодовых клещей по размеру и обладают уникальной способностью к целенаправленному преследованию своей жертвы. Вместе с тем, эти паукообразные отличаются характерными желтыми полосками на лапках и высокой устойчивостью к стандартным средствам защиты. В свою очередь, эти существа обладают отличным зрением и способны реагировать на выдыхаемый углекислый газ, совершая движение к цели со скоростью до двух метров в минуту, сообщает tmn.aif.ru.

Медицинская угроза и риски инфицирования

"Hyalomma — основной резервуар вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки. Это крайне тяжелое заболевание, летальность при котором достигает 40%, оно сопровождается высокой температурой и массивными внутренними кровоизлияниями. Кроме того, эти клещи переносят риккетсиозы — группу заболеваний, известных как клещевой сыпной тиф", — говорит врач-инфекционист Светлана Звонцова.

Стоит отметить, что данные виды предпочитают открытые местности, такие как степи и пастбища, где они поджидают жертву на почве или низкой растительности. Эффективная защита от экзотической угрозы по-прежнему заключается в использовании закрытой одежды и регулярном проведении самоосмотров во время нахождения на природе.