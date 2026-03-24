Домашний уют оборачивается риском: кошки выбирают путь, который заканчивается трагически

Владельцам домашних животных необходимо проявлять повышенную бдительность в весенний период при использовании режима вертикального проветривания. Статистика травматизма указывает на сохранение рисков для питомцев, несмотря на общую осведомленность хозяев о правилах безопасности.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Кошка на подоконнике

Безопасность в современных условиях

Специалисты отмечают, что пик подобных инцидентов пришелся на период массового перехода с деревянных рам на пластиковые стеклопакеты. Вместе с тем, благодаря активной просветительской работе ветеринаров, многие владельцы стали осознаннее подходить к организации домашнего пространства, сообщает Газета.Ru.

"Ситуация крайне опасная — буквально за несколько часов может развиться некроз позвоночника или перелом. Одной секунды хватает, чтобы падение произошло. Если без вертикального проветривания мы не можем обойтись, то есть специальные сетки — антикошки, которые просто блокируют доступ", — говорит ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Средства предотвращения травм

В свою очередь, эксперты рекомендуют использовать специальные ограничители и фиксаторы, которые не позволяют животному самостоятельно расширить щель в окне. Стоит отметить, что обычные москитные сетки не способны выдержать вес взрослого кота, поэтому для полной защиты требуются усиленные металлические конструкции.

Вместе с тем, регулярный осмотр механизмов фурнитуры позволяет избежать случайного захлопывания рамы, которое может привести к летальному исходу для любопытного питомца.

Ответственное отношение к проветриванию помещений остается единственным способом защиты кошек от тяжелых увечий. Тщательный контроль за состоянием оконных систем и использование профессиональных средств защиты гарантируют сохранение жизни и здоровья домашних любимцев.