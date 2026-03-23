Хуже капризного ребенка: 5 пород кошек, которые сведут с ума навязчивостью и жаждой внимания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зоосфера

Выбор домашнего питомца требует осознанного подхода к особенностям темперамента конкретных пород. Некоторые представители кошачьих обладают повышенной потребностью в социальном взаимодействии и плохо переносят отсутствие владельца.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мейн-кун отдыхает кресле

Особенности социальных пород

К наиболее требовательным в плане общения породам эксперты причисляют абиссинских, ориентальных и сиамских кошек, а также рэгдоллов и мейн-кунов. Эти животные склонны проявлять социальную навязчивость, постоянно следуя за человеком и участвуя во всех домашних делах. Вместе с тем отсутствие внимания может привести к деструктивному поведению и серьезному стрессу у питомца, сообщает Газета.Ru.

"Это не проблема породы, а особенность их темперамента: если вы ищете активного, коммуникабельного питомца и готовы включить его в каждый аспект своей жизни, такие кошки станут источником радости. Если же хочется спокойного, независимого питомца, стоит обратить внимание на более автономные породы — британскую короткошерстную, шотландскую или русскую голубую", — говорит доктор ветеринарных наук Евгений Давыдов.

Рекомендации по содержанию

В свою очередь, специалисты рекомендуют компенсировать дефицит общения ежедневными активными играми в вечернее время. Стоит отметить, что предварительная физическая нагрузка помогает животному легче переносить ночную изоляцию в отдельном помещении. Правильный подбор породы в соответствии с собственным образом жизни является залогом гармоничного сосуществования человека и кошки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Наука и техника
Домашние животные
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.