Хуже капризного ребенка: 5 пород кошек, которые сведут с ума навязчивостью и жаждой внимания

Выбор домашнего питомца требует осознанного подхода к особенностям темперамента конкретных пород. Некоторые представители кошачьих обладают повышенной потребностью в социальном взаимодействии и плохо переносят отсутствие владельца.

Мейн-кун отдыхает кресле

Особенности социальных пород

К наиболее требовательным в плане общения породам эксперты причисляют абиссинских, ориентальных и сиамских кошек, а также рэгдоллов и мейн-кунов. Эти животные склонны проявлять социальную навязчивость, постоянно следуя за человеком и участвуя во всех домашних делах. Вместе с тем отсутствие внимания может привести к деструктивному поведению и серьезному стрессу у питомца, сообщает Газета.Ru.

"Это не проблема породы, а особенность их темперамента: если вы ищете активного, коммуникабельного питомца и готовы включить его в каждый аспект своей жизни, такие кошки станут источником радости. Если же хочется спокойного, независимого питомца, стоит обратить внимание на более автономные породы — британскую короткошерстную, шотландскую или русскую голубую", — говорит доктор ветеринарных наук Евгений Давыдов.

Рекомендации по содержанию

В свою очередь, специалисты рекомендуют компенсировать дефицит общения ежедневными активными играми в вечернее время. Стоит отметить, что предварительная физическая нагрузка помогает животному легче переносить ночную изоляцию в отдельном помещении. Правильный подбор породы в соответствии с собственным образом жизни является залогом гармоничного сосуществования человека и кошки.