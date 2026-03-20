Лисы больше не прячутся: что заставило хищников выйти из леса прямо к людям

Зоосфера

Российские специалисты проанализировали причины участившихся случаев появления рыжих хищников в городской черте. Данное явление обусловлено высокой адаптивностью животных к стремительно меняющимся условиям окружающей среды.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Лиса

Факторы городской среды

Городские локации привлекают зверей обилием доступной пищи, включая грызунов и остатки продуктов, а также отсутствием крупных естественных врагов. Вместе с тем стоит отметить, что лисы не просто посещают жилые кварталы, а формируют там устойчивые популяции, выбирая для обитания парковые зоны, стройплощадки и промзоны. Постепенное снижение страха перед человеком является результатом естественного отбора, при котором выживают наиболее приспособленные к антропогенному ландшафту особи, сообщает Газета.Ru.

"Снижение страха — это результат естественного отбора и поведенческой адаптации. Особи, которые меньше избегают антропогенной среды, получают больше пищи и укрытий, а значит — чаще выживают и оставляют потомство. Важно понимать: лиса не становится домашней", — говорит доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин.

Меры предосторожности

В свою очередь, эксперты предупреждают о рисках, связанных с эпидемиологической обстановкой и инстинктами диких зверей. Хищники могут переносить опасные заболевания и представлять угрозу для домашних питомцев на свободном выгуле. Для минимизации конфликтов необходимо исключить подкормку животных и ограничить им доступ к пищевым отходам, сохраняя естественную дистанцию между человеком и природой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
