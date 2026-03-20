Питомец начал игнорировать хозяина и портить вещи? Причина оказалась не в характере

Стресс у домашних животных может проявляться неожиданными изменениями поведения — от агрессии до побегов — и часто связан как с физиологическими процессами, так и с изменениями в привычной среде. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Кравцев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот грызёт провод

Одной из частых причин стресса у домашних животных специалист назвал влияние полового поведения у нестерилизованных питомцев. В такие периоды у них меняются привычные реакции, что заметно отражается на поведении. Подобные изменения связаны с гормональными процессами, которые усиливают возбудимость животного.

"Одна из самых частых причин стресса — это отсутствие стерилизации, из-за чего у животных проявляются половые инстинкты. В такие периоды самка во время течки может не слушаться владельца и убегать. Самец в состоянии возбуждения также может убегать, становиться более агрессивным и демонстрировать специфическое поведение. Все это связано с гормональными изменениями", — пояснил Дмитриев.

Еще одной группой факторов специалист назвал психогенные причины, связанные с изменением привычной среды. Даже незначительные на первый взгляд перемены могут сильно повлиять на состояние питомца. Речь идет о появлении новых членов семьи, гостей или смене обстановки в доме.

"Если меняется обстановка, например, появляются новые люди в доме или гости, это может вызывать стресс у животного. Кошки и собаки могут реагировать на это достаточно остро. Также стрессом может быть смена корма, особенно у кошек, которые часто бывают чувствительными к таким делам. В этих случаях животные могут отказываться от еды или вести себя необычно. Например, могут мочиться в неположенных местах", — отметил специалист.

Врач подчеркнул, что в ряде случаев владельцы могут самостоятельно помочь питомцу справиться со стрессом, однако многое зависит от его причины. Некоторые ситуации требуют вмешательства специалиста, тогда как другие можно скорректировать изменением условий содержания. Важно правильно определить источник стресса и действовать с учетом конкретной ситуации.

"Если стресс связан с половым циклом, самостоятельно справиться с этим, как правило, сложно, и в таких случаях лучше обратиться к ветеринарному врачу. В других ситуациях владелец может помочь питомцу. Например, в период салютов многие собаки сильно пугаются, могут паниковать и убегать. Поэтому стоит избегать мест с громкими звуками. Кроме того, можно использовать успокоительные средства, многие из которых доступны без рецепта в аптеках, главное точно следовать инструкции", — заключил Дмитриев.