Ошейник на полгода или спрей на час: гид по выживанию для хвостатых друзей в сезон клещей

Владельцам домашних животных необходимо заблаговременно подготовиться к весеннему сезону активности паразитов. Специалисты предупреждают, что иксодовые клещи пробуждаются сразу после установления стабильной плюсовой температуры.
Для обеспечения безопасности питомцев эксперты рекомендуют использовать современные фармакологические решения, включая таблетки, капли на холку и специальные ошейники. Вместе с тем важно учитывать индивидуальные особенности организма животного и строго следовать инструкции производителя препарата. Одним из наиболее надежных способов считаются оральные средства, действие которых сохраняется до двенадцати недель, сообщает Газета.Ru.
"Всегда строго соблюдайте дозировку по весу вашего питомца и срок обработки, согласно инструкции. После каждой прогулки тщательно прочесывайте шерсть. Помните: потерянное время при клещевых инфекциях стоит жизни", — говорит ветеринарный врач Елена Фроленко.
Стоит отметить, что основную опасность представляют микроорганизмы, попадающие в кровь в момент укуса и вызывающие пироплазмоз или болезнь Лайма. В свою очередь, хозяевам следует внимательно наблюдать за состоянием подопечного в течение двух недель после обнаружения паразита на шерсти. При появлении резкой вялости, отказа от пищи или изменении цвета мочи необходимо незамедлительно обратиться в специализированную клинику для проведения анализов.
