Иллюзия выбора спасает нервы: простой способ договориться с малышом без криков и давления
Северная сказка становится ближе: Сургутский район открывает двери для масштабного потока гостей
Комиссии уходят в прошлое: в Тамбовской области запускают сеть белых банкоматов
Эстетика уличного драйва в Ростове: звезда сериала Слово пацана перевоплотится в легенду русского рэпа
Аптечка с подвохом: как обычная таблетка от аллергии может лишить вас прав или машины
Молчание убивает быстрее болезней: как отсутствие общения разрушает сердце и стирает память
Золотые семена на прилавках: привычный овощ внезапно догнал по стоимости мясные деликатесы
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Через Улан-Удэ пройдет новый маршрут силы: три страны готовят гигантский ж/д коридор

Ошейник на полгода или спрей на час: гид по выживанию для хвостатых друзей в сезон клещей

Зоосфера

Владельцам домашних животных необходимо заблаговременно подготовиться к весеннему сезону активности паразитов. Специалисты предупреждают, что иксодовые клещи пробуждаются сразу после установления стабильной плюсовой температуры.

Оленья кровососка в подмосковном лесу
Оленья кровососка в подмосковном лесу

Эффективные методы защиты животных

Для обеспечения безопасности питомцев эксперты рекомендуют использовать современные фармакологические решения, включая таблетки, капли на холку и специальные ошейники. Вместе с тем важно учитывать индивидуальные особенности организма животного и строго следовать инструкции производителя препарата. Одним из наиболее надежных способов считаются оральные средства, действие которых сохраняется до двенадцати недель, сообщает Газета.Ru.

"Всегда строго соблюдайте дозировку по весу вашего питомца и срок обработки, согласно инструкции. После каждой прогулки тщательно прочесывайте шерсть. Помните: потерянное время при клещевых инфекциях стоит жизни", — говорит ветеринарный врач Елена Фроленко.

Симптомы и последствия укусов

Стоит отметить, что основную опасность представляют микроорганизмы, попадающие в кровь в момент укуса и вызывающие пироплазмоз или болезнь Лайма. В свою очередь, хозяевам следует внимательно наблюдать за состоянием подопечного в течение двух недель после обнаружения паразита на шерсти. При появлении резкой вялости, отказа от пищи или изменении цвета мочи необходимо незамедлительно обратиться в специализированную клинику для проведения анализов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Костер войны тускнеет без дров: Зеленский требует от Брюсселя ускорить блокаду России
Мир. Новости мира
Костер войны тускнеет без дров: Зеленский требует от Брюсселя ускорить блокаду России
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Экономика и бизнес
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Дорогая мишень на 100 тысяч тонн: USS Gerald FORD быстрым кролем покидает опасный Залив
Скала-призрак в океане вернула исчезнувших: что скрывалось в её трещинах все эти годы
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Последние материалы
Птичка потеряла крылья: иранские системы научились видеть и поражать F-35 на высоте
Иллюзия выбора спасает нервы: простой способ договориться с малышом без криков и давления
Северная сказка становится ближе: Сургутский район открывает двери для масштабного потока гостей
Шёлковая кольчуга для прядей: натуральные масла превращают ломкую солому в зеркальное полотно
Ошейник на полгода или спрей на час: гид по выживанию для хвостатых друзей в сезон клещей
Комиссии уходят в прошлое: в Тамбовской области запускают сеть белых банкоматов
Эстетика уличного драйва в Ростове: звезда сериала Слово пацана перевоплотится в легенду русского рэпа
Аптечка с подвохом: как обычная таблетка от аллергии может лишить вас прав или машины
Молчание убивает быстрее болезней: как отсутствие общения разрушает сердце и стирает память
Золотые семена на прилавках: привычный овощ внезапно догнал по стоимости мясные деликатесы
