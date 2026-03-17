Неприятный запах от питомца: в этих случаях это повод обратиться к ветеринару

Неприятный запах от питомца может быть связан не только с уходом, но и с внутренними нарушениями в организме, включая серьезные заболевания. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Собака в ванной

Середа отметил, что появление непривычного запаха у животного часто связано с комплексом факторов, а не одной конкретной причиной. Он отметил, что особую роль в таких ситуациях могут играть нарушения работы внутренних органов, в том числе почек, которые чувствительны к различным сбоям в организме.

"Нарушение работы почек может быть связано с разными причинами — неправильным кормлением, инфекционными заболеваниями и другими проблемами. Это, как правило, не одна причина, а целый комплекс факторов. Почки очень чувствительны к таким изменениям. Если появляется неприятный запах, которого раньше не было, это уже сигнал, что с животным что-то не так", — подчеркнул он.

Он уточнил, что локализация запаха также может указывать на разные источники проблемы. По его словам, запах изо рта и запах от шерсти могут свидетельствовать о различных нарушениях, включая проблемы с обменом веществ.

"Если запах идет изо рта — это одна ситуация, а если от шерсти — это может быть связано с нарушением обмена веществ. Причин здесь может быть очень много, начиная от особенностей питания и заканчивая внутренними заболеваниями. Поэтому важно не пытаться угадать причину самостоятельно, а разобраться в ней с помощью специалиста", — пояснил он.

Врач подчеркнул, что любые изменения в поведении или внешнем виде животного должны настораживать владельца. Он отметил, что питомцы не могут сообщить о своем состоянии напрямую, поэтому важно обращать внимание на любые отклонения от привычного поведения.

"Любое изменение — запах, состояние шерсти, поведение, походка или вялость — это уже повод насторожиться. Животное не скажет, что у него болит, поэтому ответственность лежит на владельце. Если вы чувствуете, что что-то не так, лучше не ждать и обратиться к ветеринару. Чем раньше выявить проблему, тем проще ее решить", — заключил специалист.