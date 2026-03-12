Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кризис за закрытыми дверями: эти простые методы примирения делают союз устойчивым к любым бедам
Ловушка в золотых песках: неопределенность с рейсами стала главным ударом для российских семей
Стены из прошлого берегут тишину будущего: почему классический кирпич снова обходит современные панели
Большая вода не спрашивает разрешения: реки Подмосковья готовят сюрприз для десятков городов
Золотые ключи от рабочего места: жилой фонд предприятий превращается в мощный магнит для молодёжи
Экспорт против санкций: Ставрополье обеспечивает Ближний Восток и Азию едой на миллионы долларов
Песок под ногами стал раскалённым: этот привычный рай для отдыха закрывается из-за нависшей угрозы
Дыхание замирает во тьме: ночные паузы заставляют сердце работать на износ прямо в кровати
Дачи нынче в цене, значительно дороже прошлогоднего сезона... — писала газета Русское слово 12 марта 1901 года

Клещи атакуют Тюмень уже в марте: что нужно знать, чтобы избежать укуса и проблем

Зоосфера

Раннее потепление в Тюменской области провоцирует преждевременное пробуждение опасных членистоногих в пригородных лесах и на дачных участках. Специалисты прогнозируют появление первых активных особей уже в третьей декаде марта из-за быстрого прогрева почвы под снежным покровом.

Клещь
Фото: flickr.com by Judy Gallagher, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещь

Активность клещей в Тюмени

Вместе с тем, текущие погодные условия способствуют выходу паразитов из состояния диапаузы значительно раньше привычных сроков. Стоит отметить, что массовое распространение насекомых традиционно ожидается в конце весны, однако единичные случаи нападения возможны сразу после установления стабильных положительных температур. Резкое таяние снега и приход тепла в регион напрямую влияют на биологические циклы членистоногих, сообщает nashgorod.ru.

"Клещи начинают искать хозяина, когда несколько дней подряд держится плюсовая температура, а почва под снегом хорошо прогрета. В наших условиях это чаще всего происходит в конце марта или начале апреля. Первые активные особи уже ищут кровь, но массовая активность обычно приходится на конец мая — начало июня", — говорит биолог Валентина Тузова.

Меры предосторожности и профилактика

В свою очередь, медики настаивают на своевременной вакцинации как наиболее надежном способе защиты от опасных инфекций, передающихся при укусе. Помимо иммунизации, жителям рекомендуется использовать репелленты и специализированную закрытую одежду при посещении парковых зон и лесных массивов. Своевременная профилактика позволяет минимизировать риски для здоровья в период пиковой активности природных очагов заболеваний.

Завершение зимнего периода требует от горожан повышенной бдительности во время прогулок на открытом воздухе. Несмотря на то что до пика сезона остается несколько месяцев, подготовительные меры и знание правил безопасности помогут избежать неприятных последствий контакта с пробуждающейся фауной.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Битва за урожай проиграна: почему семейные огороды превращаются в непосильную ношу
Садоводство, цветоводство
Битва за урожай проиграна: почему семейные огороды превращаются в непосильную ношу
Старая логистика на свалке: Благовещенск и Хэйхэ начинают полную переборку двигателя восточной политики
Новости Благовещенска сегодня
Старая логистика на свалке: Благовещенск и Хэйхэ начинают полную переборку двигателя восточной политики
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают Андрей Николаев Бейрут под ударами: израильские атаки разрушили кварталы и выгнали людей на улицы Анхар Кочнева Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России Любовь Степушова
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Офицер без страны: когда родина исчезла за одну ночь, он решил найти другую
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
Геометрия стиля без лишнего шума: архитектурные аксессуары диктуют правила моды в 2026 году
Клещи атакуют Тюмень уже в марте: что нужно знать, чтобы избежать укуса и проблем
Кризис за закрытыми дверями: эти простые методы примирения делают союз устойчивым к любым бедам
Ловушка в золотых песках: неопределенность с рейсами стала главным ударом для российских семей
Картошка как с картинки: сорта, которые порадуют ранним урожаем
Стены из прошлого берегут тишину будущего: почему классический кирпич снова обходит современные панели
Большая вода не спрашивает разрешения: реки Подмосковья готовят сюрприз для десятков городов
Золотые ключи от рабочего места: жилой фонд предприятий превращается в мощный магнит для молодёжи
Экспорт против санкций: Ставрополье обеспечивает Ближний Восток и Азию едой на миллионы долларов
Песок под ногами стал раскалённым: этот привычный рай для отдыха закрывается из-за нависшей угрозы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.