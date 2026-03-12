Клещи атакуют Тюмень уже в марте: что нужно знать, чтобы избежать укуса и проблем

Раннее потепление в Тюменской области провоцирует преждевременное пробуждение опасных членистоногих в пригородных лесах и на дачных участках. Специалисты прогнозируют появление первых активных особей уже в третьей декаде марта из-за быстрого прогрева почвы под снежным покровом.

Фото: flickr.com by Judy Gallagher, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клещь

Активность клещей в Тюмени

Вместе с тем, текущие погодные условия способствуют выходу паразитов из состояния диапаузы значительно раньше привычных сроков. Стоит отметить, что массовое распространение насекомых традиционно ожидается в конце весны, однако единичные случаи нападения возможны сразу после установления стабильных положительных температур. Резкое таяние снега и приход тепла в регион напрямую влияют на биологические циклы членистоногих, сообщает nashgorod.ru.

"Клещи начинают искать хозяина, когда несколько дней подряд держится плюсовая температура, а почва под снегом хорошо прогрета. В наших условиях это чаще всего происходит в конце марта или начале апреля. Первые активные особи уже ищут кровь, но массовая активность обычно приходится на конец мая — начало июня", — говорит биолог Валентина Тузова.

Меры предосторожности и профилактика

В свою очередь, медики настаивают на своевременной вакцинации как наиболее надежном способе защиты от опасных инфекций, передающихся при укусе. Помимо иммунизации, жителям рекомендуется использовать репелленты и специализированную закрытую одежду при посещении парковых зон и лесных массивов. Своевременная профилактика позволяет минимизировать риски для здоровья в период пиковой активности природных очагов заболеваний.

Завершение зимнего периода требует от горожан повышенной бдительности во время прогулок на открытом воздухе. Несмотря на то что до пика сезона остается несколько месяцев, подготовительные меры и знание правил безопасности помогут избежать неприятных последствий контакта с пробуждающейся фауной.