Весна бьет по здоровью питомцев: владельцы сами провоцируют проблемы, даже не подозревая об этом

Зоосфера

В весенний период у домашних животных может возрастать частота различных заболеваний, включая хронические, что связано с повышенной влажностью, ростом физической активности и более частыми контактами между животными. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

Прогулка с собакой
Фото: unsplash.com by Caspar Rae is licensed under Free to use under the Unsplash License
Прогулка с собакой

По словам ветеринара, после зимы меняется режим активности питомцев: они начинают больше двигаться и чаще бывать на улице. Одновременно меняются погодные условия — увеличивается влажность и появляется больше факторов внешней среды, с которыми животные сталкиваются во время прогулок. Все это может влиять на общее состояние питомцев и требует более внимательного отношения со стороны владельцев.

"Весной появляется больше влаги, животные начинают больше двигаться и чаще контактируют друг с другом. В переходный период от зимы к лету количество болезней действительно может увеличиваться, в том числе и хронических. Это связано не только с погодными условиями, но и с изменением активности питомцев. Когда животные начинают чаще взаимодействовать между собой, риск различных заболеваний становится выше. Поэтому владельцам стоит внимательнее следить за состоянием животных", — сказал Цыпленков.

Специалист советует уделять больше внимания режиму прогулок и физической нагрузке. После малоподвижного зимнего периода организм питомца может быть не готов к резкому увеличению активности. По словам врача, владельцы нередко стараются компенсировать зимнюю нехватку прогулок более длительными выходами на улицу. Однако такой подход может привести к перегрузке организма животного.

"Есть простое правило: не переохлаждать и не переутомлять животное. Если собака всю зиму почти не гуляла, а затем хозяин решает пройти с ней сразу 15 километров по парку, к утру могут заболеть лапы и суставы. Резкое увеличение нагрузки часто приводит к усталости и проблемам с опорно-двигательной системой. Кроме того, прогулки по сырой местности могут привести к переохлаждению и простудным явлениям. Поэтому нагрузку и продолжительность прогулок лучше увеличивать постепенно", — добавил ветеринар.

По его словам, любые изменения в поведении или самочувствии животного могут быть сигналом о начинающихся проблемах со здоровьем. Ветеринар подчеркнул, что при появлении настораживающих симптомов владельцам лучше своевременно обратиться к ветеринарному врачу.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
