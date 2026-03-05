Феномены глобального потепления и снегопадов: как меняются привычные сроки активности опасных насекомых

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Клещи в Прикамье могут проснуться раньше обычного. Их активность зависит от количества снега и прогрева почвы.

Клещь
Фото: flickr.com by Judy Gallagher, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещь

Аномальные снегопады клещам в помощь

В этом году насекомые выйдут из спячки на Урале уже в конце марта, если рано сойдет снег и установится теплая погода, сообщает properm.ru. Высокий снежный покров сохраняет температуру около нуля под сугробами, помогая клещам выжить в слое опавших листьев и сухой травы.

Что делать и прогноз погоды

"Среднегодовая температура в Архангельской области выросла с +0,7 в 1960–1989 годах до +2,0°С начиная нулевых по настоящее время — и потепление совпало с ростом заболеваемости энцефалитом у местного населения в три раза", — говорит кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.

Несмотря на это, ставить вакцину от клещевого энцефалита можно в марте по ускоренной схеме с интервалом 14 дней между компонентами. Впрочем, по прогнозам метеоролога Андрея Шихова, ранней весны в этом году ждать не стоит из-за рекордных зимних осадков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
