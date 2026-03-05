На набережной Петербурга поселился неожиданный гость: горожан попросили держаться подальше

В Санкт-Петербурге на набережной Черной речки появился бобр, привлёкший внимание горожан своим неожиданным визитом в городской ландшафт. Комитет по природопользованию объяснил это явление благоприятными условиями: чистой водой, обильным кормом в виде водной растительности и укрытиями, сформированными антропогенной средой.

Фото: commons.wikimedia.org by Rigelus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бобр

Расчистка русла реки, начатая в августе прошлого года, радикально улучшила экологическую нишу, сделав её привлекательной для этих инженеров экосистем, чьи железные зубы, насыщенные железом, эволюционно приспособлены для переработки древесины.

По словам главы комитета Кирилла Соловейчика, с потеплением бобр, вероятно, самостоятельно мигрирует вверх по течению в поисках спокойных участков, где сможет возвести плотину по законам гидродинамики. Если животное задержится, после ледохода его аккуратно переселят на охраняемую природную территорию с оптимальными условиями и шансом на встречу с сородичами. Это решение учитывает биохимию их метаболизма, зависящую от свежей растительной пищи, сообщает rosbalt.ru.

Почему нельзя кормить бобра: угрозы для вида и человека

"Как правило, при ухудшении кормовой базы или изменении условий обитания бобры самостоятельно покидают неблагоприятный участок и перемещаются в места с более подходящими условиями. Это естественный механизм выживания вида", — подчеркнул Кирилл Соловейчик.

Жителей просят держаться на расстоянии и воздерживаться от кормления: даже кажущийся мирным зверь способен на агрессию при угрозе, активируя адреналиновый всплеск в крови. Человеческая пища нарушает пищеварение диких животных, лишая их естественных инстинктов выживания.