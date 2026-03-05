Уходят агрессия, метки и побеги: один шаг, который превращает трудного питомца в идеального

После стерилизации у животных меняется гормональный фон, из-за чего могут замедляться обменные процессы и появляться склонность к набору веса даже при прежнем рационе, но при этом процедура значительно снижает риск опасных заболеваний и улучшает качество жизни питомцев. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

Фото: Ксения Евдокимова is licensed under publiс domain Собака и кошка лежат на диване

Специалист пояснил, что после стерилизации или кастрации у животных меняется гормональный фон, что может отражаться на обменных процессах и общем уровне активности. По его словам, чаще всего набор веса наблюдается у самцов — прежде всего у котов и кобелей.

"Вес может прибавляться, и в основном это касается самцов, особенно котов и кобелей. После стерилизации меняется гормональный фон, снижается тонус, и обменные процессы идут менее активно. Поэтому даже если животное продолжает есть столько же, сколько и раньше, оно все равно может постепенно набирать вес. В такой ситуации остается только контролировать питание и ограничивать количество корма", — отметил Цыпленков.

Ветеринар добавил, что у самок выраженного набора веса после стерилизации, как правило, нет, а лишние килограммы чаще связаны с перекармливанием. Иногда животное может немного округлиться из-за более спокойной жизни после процедуры, но ключевым фактором, по словам специалиста, остается количество корма.

"Стерилизация — важная процедура, прежде всего для животных женского пола. Она позволяет предотвратить десятки заболеваний, от которых питомцы могут погибнуть, в том числе опухоли молочных желез. У самцов она тоже решает ряд проблем: снижается агрессия, уменьшается склонность к побегам и дракам. У собак, кроме того, после кастрации снижается риск заболеваний предстательной железы", — заключил Цыпленков.