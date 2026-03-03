То, что кладут в миску миллионы людей, вредно: ветеринары ломают пять популярных мифов

В первые дни весны Россия отмечает День кошек, и в этот праздник стоит развеять мифы о рационе пушистых любимцев, которые передаются из поколения в поколение, словно эхо древних поверий. Биохимия кошачьего организма, эволюционно адаптированного к облигатному хищничеству, отвергает многие стереотипы, где молоко и рыба предстают как идеальные лакомства, хотя на деле они провоцируют дисбаланс в метаболизме. Вместе с тем, антропологические параллели с дикими предками подчеркивают необходимость сбалансированного подхода, где каждый элемент пищи играет роль в поддержании гомеостаза, предотвращая скрытые угрозы для здоровья.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина ласкается с кошкой у миски с кормом

Миф о молоке и рыбе: биохимическая ловушка

Образ кота с блюдцем молока, укорененный в фольклоре и мультфильмах, маскирует отсутствие лактазы у взрослых кошек, что приводит к неусвоению лактозы и ферментации в кишечнике с образованием газов и токсинов. Сырая речная рыба, насыщенная тиаминазой, разрушает витамины группы В, необходимые для нервной системы, вызывая неврологические расстройства, в то время как вареная без костей может служить редким дополнением. Такие заблуждения коренятся в антропоморфизме, игнорирующем физиологию хищника.

"Употребление молока может вызвать вздутие живота и расстройство пищеварения. Котятам же вместо коровьего молока лучше давать специальную смесь.", — отмечает ветеринарный эксперт Сергей Пархоменко.

Баланс рациона и скрытые угрозы

Несмотря на хищническую природу, где кошки в дикой среде поглощают добычу целиком, включая содержимое желудка с растительными волокнами, монодиета на мясе лишает минералов и таурина, критичного для зрения и сердца по биохимическим цепочкам. Сухой корм не провоцирует мочекаменную болезнь сам по себе, а несоблюдение гидробаланса — одна часть корма на четыре воды — нарушает осмос в мочевыводящей системе, усугубляя кристаллизацию солей. Более того, разнообразие по-человечески вредно из-за скудного вкусового аппарата в двадцать раз слабее нашего, а еда со стола с солью, специями и ксилитом бьет по печени и эритроцитам.

Среди наиболее токсичных продуктов для кошек выделяются шоколад и кофе, провоцирующие теоброминовое отравление с тахикардией; лук с чесноком, разрушающими гемоглобин; виноград, поражающий почки; сырая рыба и острые кости, чреватые паразитами и травмами. Идеальный режим — частое малопорционное питание до сорока приемов в сутки, имитирующее природный ритм, с постоянным доступом к сухому корму в суточной норме или вареным субпродуктам без остатков человеческого стола. Примечательно, что стабильный рацион, подкрепленный научным пониманием метаболизма, обеспечивает эстетичную грацию и долголетие пушистых спутников, сообщает tmn.aif.ru.