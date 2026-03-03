Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водородный прорыв в Орехово-Зуеве: новый поезд делает Россию лидером чистого транспорта
Подлая банда поймана с поличным и грозной рукой советского правосудия пригвождена к позорному столбу… — писала газета Правда 3 марта 1938 года
Прощай, стабильный ценник: за какими позициями в супермаркетах Тюмени теперь идет охота
Опасная гостья в тени домов: рысь устроила ночную прогулку по Мегиону, напугав десятки жителей
Резные карнизы против кондиционеров: архитектурный шедевр столетней давности доживает свой век
Райское место в огне: привычный отдых в Эмиратах превращается в опасную ловушку для туристов
Водка дорожает, а радость дешевеет: как повышение НДС меняет потребительскую корзину
От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются

То, что кладут в миску миллионы людей, вредно: ветеринары ломают пять популярных мифов

Зоосфера

В первые дни весны Россия отмечает День кошек, и в этот праздник стоит развеять мифы о рационе пушистых любимцев, которые передаются из поколения в поколение, словно эхо древних поверий. Биохимия кошачьего организма, эволюционно адаптированного к облигатному хищничеству, отвергает многие стереотипы, где молоко и рыба предстают как идеальные лакомства, хотя на деле они провоцируют дисбаланс в метаболизме. Вместе с тем, антропологические параллели с дикими предками подчеркивают необходимость сбалансированного подхода, где каждый элемент пищи играет роль в поддержании гомеостаза, предотвращая скрытые угрозы для здоровья.

Женщина ласкается с кошкой у миски с кормом
Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина ласкается с кошкой у миски с кормом

Миф о молоке и рыбе: биохимическая ловушка

Образ кота с блюдцем молока, укорененный в фольклоре и мультфильмах, маскирует отсутствие лактазы у взрослых кошек, что приводит к неусвоению лактозы и ферментации в кишечнике с образованием газов и токсинов. Сырая речная рыба, насыщенная тиаминазой, разрушает витамины группы В, необходимые для нервной системы, вызывая неврологические расстройства, в то время как вареная без костей может служить редким дополнением. Такие заблуждения коренятся в антропоморфизме, игнорирующем физиологию хищника.

"Употребление молока может вызвать вздутие живота и расстройство пищеварения. Котятам же вместо коровьего молока лучше давать специальную смесь.", — отмечает ветеринарный эксперт Сергей Пархоменко.

Баланс рациона и скрытые угрозы

Несмотря на хищническую природу, где кошки в дикой среде поглощают добычу целиком, включая содержимое желудка с растительными волокнами, монодиета на мясе лишает минералов и таурина, критичного для зрения и сердца по биохимическим цепочкам. Сухой корм не провоцирует мочекаменную болезнь сам по себе, а несоблюдение гидробаланса — одна часть корма на четыре воды — нарушает осмос в мочевыводящей системе, усугубляя кристаллизацию солей. Более того, разнообразие по-человечески вредно из-за скудного вкусового аппарата в двадцать раз слабее нашего, а еда со стола с солью, специями и ксилитом бьет по печени и эритроцитам.

Среди наиболее токсичных продуктов для кошек выделяются шоколад и кофе, провоцирующие теоброминовое отравление с тахикардией; лук с чесноком, разрушающими гемоглобин; виноград, поражающий почки; сырая рыба и острые кости, чреватые паразитами и травмами. Идеальный режим — частое малопорционное питание до сорока приемов в сутки, имитирующее природный ритм, с постоянным доступом к сухому корму в суточной норме или вареным субпродуктам без остатков человеческого стола. Примечательно, что стабильный рацион, подкрепленный научным пониманием метаболизма, обеспечивает эстетичную грацию и долголетие пушистых спутников, сообщает tmn.aif.ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Новости Кудымкара
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Садоводство, цветоводство
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Популярное
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции

Пока Вашингтон рассчитывает на быстрый триумф, Москва и Пекин формируют широкий альянс, способный обеспечить стратегическое поражение США.

Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Загадочная луковица под водой экономит миллионы: зачем она нужна кораблям Сергей Милешкин Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив
Цены на нефть могут побить все мыслимые рекорды. Но это не точно
Цены на нефть могут побить все мыслимые рекорды. Но это не точно
Последние материалы
Безумный Макс на дюнах: песчаные бури создают в мартовском Вьетнаме декорации для боевиков
Прическа, что вырывает из рутины без радикальных шагов: главный beauty-тренд весны 2026
Ловушка для инвестора: как покупка машиноместа может обернуться коррозией и затяжными судами с застройщиком
То, что кладут в миску миллионы людей, вредно: ветеринары ломают пять популярных мифов
Водородный прорыв в Орехово-Зуеве: новый поезд делает Россию лидером чистого транспорта
Сладкая жизнь на грядке: особый простой приём превращает обычные томаты в сахарный деликатес
Автолюбителям готовиться к шоку: апрельские правила обнуляют старые схемы экономии
Тренд на экономию в одежде привёл к новым тратам: эти вечные вещи стали обязательными
Борьба за живучесть растений: календарь мартовских работ поможет обойти природные ловушки зимы
Эти сумки выглядят дороже люкса: мода 2026 поставила в тень самые раскрученные бренды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.