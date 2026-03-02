Опасная гостья в тени домов: рысь устроила ночную прогулку по Мегиону, напугав десятки жителей

В Мегионе завершилась операция по нейтрализации потенциальной угрозы, вызванной появлением дикой рыси в жилых кварталах. Специалисты экстренных служб сумели безопасно изолировать хищника, который в течение нескольких дней держал в напряжении местное население. На данный момент животное находится в карантине под наблюдением специалистов до принятия окончательного решения о его будущем местопребывании.

Фото: vostokmedia.com by Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рысь

Активная фаза поиска началась после первых сообщений о перемещении лесного гостя по городским улицам. Для обеспечения безопасности граждан сотрудники Управления гражданской защиты населения совместно с полицией организовали круглосуточное патрулирование территории. Как информирует издание muksun.fm, подготовительные мероприятия позволили провести захват зверя без инцидентов и вреда для окружающих.

"Рысь отловили, поместили в помещение. Завтра будет определена дальнейшая судьба животного", — отмечает пресс-служба администрации города.

В связи с инцидентом жители выражают обеспокоенность эпидемиологической обстановкой и настаивают на тщательном ветеринарном контроле. По мнению горожан, представителя кошачьих необходимо проверить на наличие вируса бешенства и других зоонозных инфекций. Муниципальные власти уже получили запросы о состоянии здоровья лесного обитателя и месте его временного содержания.