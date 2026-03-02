Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока одни тянут, другие выигрывают: семейную ипотеку ждёт перезапуск, который ударит по тем, кто медлит
Не хуже форели: две дешёвые рыбы внезапно вошли в элиту самых полезных продуктов
Шумный офис превращается в место перезагрузки: способ обмануть усталость без кофе
Запах бензина в салоне предупреждает о беде: три причины, из-за которых двигатель прощается с жизнью
Наука против слухов: пять популярных мифов про электрокары, которые не выдержали проверки
Привычные продукты для похудения обманывают желудок: эта еда только раззадоривает аппетит
Больше никаких потерянных анализов: как изменит жизнь пациентов новый регистр
Первая неделя позади: зачем на самом деле нужен Великий пост
Мир подошел к опасной черте: конфликт вокруг Ирана грозит сорваться в неожиданном направлении

Болезнь питомца выдает поведение: простые признаки, которые замечают не все

Зоосфера

Внезапная вялость, отказ от корма, нежелание выходить на прогулку или неожиданная агрессия могут быть не капризом, а первыми признаками начинающегося заболевания у питомца. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

Собака в ветеринарной клинике (на осмотре)
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Собака в ветеринарной клинике (на осмотре)

Ветеринар подчеркнул, что главным ориентиром для владельца должно быть привычное поведение животного. По его словам, любые отклонения от нормы чаще всего становятся первым сигналом начинающихся проблем. Он отметил, что хозяин лучше всех знает своего питомца и быстрее замечает изменения.

"Первое, на что нужно обращать внимание, — это поведение животного. Собака не может рассказать о своем самочувствии, поэтому хозяину важно замечать любые изменения. Если питомцу что-то не нравится, он отказался от еды, стал вялым, не хочет идти гулять, просто лежит и не ест — это уже серьезный сигнал. В таких случаях я всегда говорю: практически со стопроцентной вероятностью животное заболело. Дальше уже нужно измерять температуру и разбираться по конкретным симптомам", — пояснил Цыпленков.

Ветеринар добавил, что у различных заболеваний могут быть и специфические проявления. Он указал на изменения походки, нарушение координации, странные движения, кружение на месте и другие нетипичные реакции. По его словам, даже внезапно появившаяся агрессия у ранее спокойного животного может говорить о внутреннем дискомфорте или развитии болезни.

"Если появляются нервные явления — например, животное кружится, меняется походка или возникают другие необычные движения, — это повод срочно обратиться к врачу. Любое нестандартное поведение, которого раньше не было, требует внимания. Для владельца это может выглядеть как случайность, а для специалиста — как конкретный признак определенного заболевания", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Новости Кудымкара
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Садоводство, цветоводство
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Популярное
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка

Власти Пермского края направили 273 млн рублей на ликвидацию ветхих строений. До конца 2026 года в шести округах полностью обновят облик жилых кварталов.

Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Последние материалы
Болезнь питомца выдает поведение: простые признаки, которые замечают не все
Сон не приносит долгожданного отдыха: эти современные методы возвращают бодрость за одну процедуру
Киты исчезают тысячами — корпорации вычищают океан: что скрывают за красивыми словами об экологии
Голый маникюр: как сохранить естественность и укрепить ногти без вредных покрытий и истончений
Современные средства для стирки: как выбрать между капсулами, гелями и классикой для идеального результата
Привычные продукты для похудения обманывают желудок: эта еда только раззадоривает аппетит
Секрет чистой кастрюли: этот обычный раствор вытягивает из тушки курицы всю химию
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Липецкие щиты от долгов множатся: область делит 45-ю строчку в рейтинге самозапретов на кредиты
Магия уборки за 2 часа: как воскресенье превращается в день перемен и свежести в доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.