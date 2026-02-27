Универсальный набор для животных — что обязательно должно быть в вашей домашней аптечке

Владельцам домашних животных стоит обзавестись базовой домашней аптечкой для питомца, исключая человеческие обезболивающие, но включая антисептики и средства для экстренных ситуаций. Как отметила ветеринар Екатерина Гуляева, состав аптечки зависит от здоровья животного, однако универсальный набор обязателен для всех. При отсутствии хронических болезней достаточно препаратов первой помощи и антистрессовых средств.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under publiс domain Кошки

Успокаивающие препараты по рецепту

"Если животное ничем не болеет, то в аптечке можно иметь успокаивающие средства, такие как ветуспокоин, габапентин, они выписываются по рецепту. Их можно при стрессовых ситуациях, при перевозке животных в клинику, на дачу или куда-либо давать в дозировке пятнадцать миллиграммов на килограмм массы", — рассказала ветеринар Екатерина Гуляева.

По словам специалиста, в аптечке также нужны хлоргексидин и мирамистин для обработки ран, бинты, стерильные салфетки, жгут, перчатки и тупоконечные ножницы для выстригания шерсти вокруг повреждений. Зеленку и йод использовать не рекомендуется из-за риска ожогов кожи, особенно у кошек.

Запрещенные средства и действия при хронических заболеваниях

Гуляева подчеркнула, что человеческие обезболивающие опасны для питомцев и не должны храниться дома. При хронических недугах владелец обычно имеет назначенные ветеринаром препараты для экстренных случаев. В любом положении при серьезных симптомах срочно обращайтесь в клинику, заранее сохранив контакты врача и круглосуточного стационара. Об этом сообщает EcoSever.