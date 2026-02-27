Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний спортзал в шкафу: этот компактный инвентарь обеспечивает прогресс через чистую биомеханику
Судьба океана держится на одном плавнике: отлов косатки запускает опасный перекос
Стены умеют лечить стресс: правильные оттенки в гостиной управляют уровнем кортизола в крови
Автосписания превратились в паутину: 90 процентов пользователей тонут в невидимых расходах
Самовоспламенение без искры: опасный эффект LSPI разрушает двигатель на низких оборотах
Грозный горизонт маячит: капитан Суворов уходит из Челябинска по соглашению сторон в другой клуб
Бактерии просыпаются вместе с природой: весенние инфекции оказались коварнее зимних
Цифровая эпоха научила скрывать чувства: одно слово стало маркером выгорания
Сугробы превращаются в коварные озера: как весна 2026 года калечат тормоза и датчики одним касанием

Универсальный набор для животных — что обязательно должно быть в вашей домашней аптечке

Зоосфера

Владельцам домашних животных стоит обзавестись базовой домашней аптечкой для питомца, исключая человеческие обезболивающие, но включая антисептики и средства для экстренных ситуаций. Как отметила ветеринар Екатерина Гуляева, состав аптечки зависит от здоровья животного, однако универсальный набор обязателен для всех. При отсутствии хронических болезней достаточно препаратов первой помощи и антистрессовых средств.

Кошки
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under publiс domain
Кошки

Успокаивающие препараты по рецепту

"Если животное ничем не болеет, то в аптечке можно иметь успокаивающие средства, такие как ветуспокоин, габапентин, они выписываются по рецепту. Их можно при стрессовых ситуациях, при перевозке животных в клинику, на дачу или куда-либо давать в дозировке пятнадцать миллиграммов на килограмм массы", — рассказала ветеринар Екатерина Гуляева.

По словам специалиста, в аптечке также нужны хлоргексидин и мирамистин для обработки ран, бинты, стерильные салфетки, жгут, перчатки и тупоконечные ножницы для выстригания шерсти вокруг повреждений. Зеленку и йод использовать не рекомендуется из-за риска ожогов кожи, особенно у кошек.

Запрещенные средства и действия при хронических заболеваниях

Гуляева подчеркнула, что человеческие обезболивающие опасны для питомцев и не должны храниться дома. При хронических недугах владелец обычно имеет назначенные ветеринаром препараты для экстренных случаев. В любом положении при серьезных симптомах срочно обращайтесь в клинику, заранее сохранив контакты врача и круглосуточного стационара. Об этом сообщает EcoSever.

Сейчас читают
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Клуб Главного Редактора
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Здоровье
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Цветочные облака вместо голых грядок: способ превратить дачу в яркий осенний оазис
Садоводство, цветоводство
Цветочные облака вместо голых грядок: способ превратить дачу в яркий осенний оазис
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Лотерея с урожаем закончилась: один сорт моркови стабильно растёт там, где пасуют другие
Лотерея с урожаем закончилась: один сорт моркови стабильно растёт там, где пасуют другие
Последние материалы
Домашний спортзал в шкафу: этот компактный инвентарь обеспечивает прогресс через чистую биомеханику
Судьба океана держится на одном плавнике: отлов косатки запускает опасный перекос
Универсальный набор для животных — что обязательно должно быть в вашей домашней аптечке
Стены умеют лечить стресс: правильные оттенки в гостиной управляют уровнем кортизола в крови
Калининградская ОЭЗ: от хаоса к порядку — как реформа изменит правила игры для предприятий
Автосписания превратились в паутину: 90 процентов пользователей тонут в невидимых расходах
Самовоспламенение без искры: опасный эффект LSPI разрушает двигатель на низких оборотах
Грозный горизонт маячит: капитан Суворов уходит из Челябинска по соглашению сторон в другой клуб
Кипящее масло рождает золотые шары: пончики на кефире сочетают хруст корочки с нежной сердцевиной
Бактерии просыпаются вместе с природой: весенние инфекции оказались коварнее зимних
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.