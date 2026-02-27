Главная ошибка при встрече с шатуном: действие, которое может спровоцировать преследование

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Конец зимы и начало весны традиционно считаются периодом повышенной биологической опасности в лесных массивах России. В феврале и марте возрастает вероятность столкновения с медведями-шатунами — особями, которые не смогли войти в состояние анабиоза или преждевременно прервали спячку. Эти хищники находятся в состоянии глубокого физиологического стресса, что кардинально меняет их поведенческие алгоритмы и делает встречи с ними непредсказуемыми.

Медведь-шатун
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медведь-шатун

Основными триггерами раннего пробуждения становятся климатические аномалии и антропогенные факторы. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на доктора ветеринарных наук Евгения Давыдова, дефицит жировых отложений, накопленных осенью, или разрушение берлоги из-за оттепелей заставляют зверя искать пропитание в экстремальных условиях. По словам Давыдова, истощенное животное движимо поисково-кормовым инстинктом, часто игнорируя привычные риски ради добычи калорий.

Риск случайного контакта особенно высок в северных регионах, Сибири и на Дальнем Востоке, где звери могут выходить к туристическим тропам или окраинам поселений в поисках органических отходов. Эксперт подчеркивает, что медведь-шатун не является агрессивным без причины, но его состояние дефицита энергии диктует жесткую тактику выживания. Чтобы минимизировать угрозу, необходимо строго соблюдать правила утилизации пищевых продуктов и избегать одиночных прогулок по неосвоенным территориям.

При обнаружении хищника критически важно подавить инстинкт бегства, который мгновенно превращает человека в объект преследования. Согласно рекомендациям ветеринара, следует визуально увеличить свой рост, медленно отступать лицом к зверю и сохранять спокойный тембр голоса.

"Главное понимать, что медведь-шатун — это не "агрессивный хищник по природе", а животное в состоянии физиологического дефицита и стресса", — резюмировал Давыдов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
