Зоосфера

Биоразнообразие московских парков сегодня насчитывает более 100 видов гнездящихся птиц, включая редких лесных обитателей, адаптировавшихся к мегаполису. Несмотря на антропогенное давление, видовой баланс столицы стремится к биологическому оптимуму, предоставляя пернатым уникальную кормовую базу и тепловые ловушки для успешной зимовки. Однако экологи подчеркивают, что чрезмерная урбанизация ландшафтов может нарушить хрупкие трофические связи и лишить естественных укрытий певчих птиц.

Пара крякв на воде
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пара крякв на воде

Трансформация экосистем и вызовы благоустройства

Современные стандарты рекреационных зон, предполагающие наличие идеальных газонов и отсутствие густого подлеска, негативно влияют на популяцию насекомоядных. Общественная Служба Новостей, ссылаясь на мнение кандидата наук Евгения Коблика, указывает на сокращение численности соловьев, чьи ареалы напрямую зависят от наличия естественных "неудобий". Активное вмешательство в ландшафт лишает пернатых привычных мест для выведения потомства, что провоцирует деградацию локальных орнитофаун в пользу более агрессивных видов.

Избыточное внимание горожан к подкормке также создает диспропорции в городской среде. Орнитолог подчеркнул, что популяция кряквы в Москве трансформировалась: из-за постоянного рациона из белого хлеба утки стали крупнее, но их маховые перья и крылья ослабевают. В то же время эксперт опроверг мифы о патологическом ожирении воробьев, отметив их высокий метаболизм и многовековую адаптацию к антропогенной диете.

Динамика популяций и новые обитатели Москвы

Интересные изменения затронули врановых: сокращение числа открытых свалок привело к естественному снижению поголовья серых ворон, что благотворно сказывается на безопасности мелких певчих птиц. Ученый также зафиксировал экспансию южных видов, таких как редкие дятлы и лесные голуби вяхири, которые постепенно теряют страх перед человеком. Общее состояние столичной экосистемы сегодня оценивается как стабильное, а общее число зафиксированных видов с учетом миграций превышает три сотни.

"Долгое время не могли понять, в чем дело, и сейчас еще не до конца ясно, почему вдруг самый обычный домовый воробей, который всегда в городе себя чувствовал лучше, чем полевой, снизил численность. Грешили и на газоны, и на переустройство парков, и на закрытие отдушин каких-то в домах. Но все равно не до конца понятно, с чем это было связано", — отмечает Коблик.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
