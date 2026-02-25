Белые гиганты выбирают Подмосковье: почему их становится больше именно сейчас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

В Подмосковье наблюдается устойчивый рост численности лебедей-шипунов, этих грациозных пернатых с изящными шеями и мощными крыльями. По данным многолетних наблюдений, популяция этих птиц расширяется, способствуя биологическому разнообразию региона. Лебедь-шипун не включен в Красную книгу Подмосковья, хотя и остается относительно редким видом.

Лебедь-шипун
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лебедь-шипун

"Лебедь-шипун — одна из самых красивых птиц, которая гнездится в Подмосковье. Она не внесена в Красную книгу региона, однако встречается нечасто. Рост популяции лебедей-шипунов вносит большой вклад в биологическое разнообразие Подмосковья", — отметил руководитель министерства экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее лебедей-шипунов встречали исключительно в Лотошинском районе, но сейчас они освоили новые территории: Михалевское озеро в Можайском округе, Верхне-Яузские болота, рыбхоз "Гжелка" в Раменском округе, Москворецкий пойменный заказник (Виноградовская пойма), Мельчевские карьеры в Дмитровском округе и водоемы Серебряных Прудов. Эти места обеспечивают птицам подходящие условия для гнездования и отдыха. Специалисты подчеркивают роль климатических сдвигов в этом процессе.

Изменения климата приводят к тому, что водоемы в Подмосковье замерзают позже, давая птенцам больше времени на освоение полета — ключевого этапа в их биохимическом и физиологическом развитии перед миграцией. Кроме того, в регионе популярно содержание лебедей-шипунов в декоративных целях на частных водоемах. Это усиливает локальную популяцию, делая Подмосковье привлекательным для этих элегантных мигрантов. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
