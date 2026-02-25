Весна для питомца начинается с дефицита: одна ошибка в рационе запускает опасный дисбаланс

Необходимость в витаминах для домашних животных зависит от типа их питания: при кормлении готовыми промышленными кормами дополнительные добавки не требуются, а при натуральном рационе весной может возникать дефицит полезных веществ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Собака ест кашу из миски

По словам ветеринара, ключевым фактором, определяющим потребность питомца в витаминах, является тип кормления. Промышленные корма уже содержат все необходимые вещества в сбалансированных пропорциях, тогда как натуральный рацион требует дополнительного внимания, особенно в весенний период.

"Если у животного концентрированный тип питания, то есть сухой или влажный корм из магазина, то рацион уже сбалансирован и не требует добавок. При натуральном типе питания весной, как и у людей, у животных наблюдается некоторый дефицит витаминов, так называемый весенний гиповитаминоз. В этом случае можно добавлять витаминно-минеральные подкормки", — пояснил Шеляков.

Ветеринар посоветовал подбирать витамины вместе со специалистом, но допустил возможность консультации в зоомагазинах. При этом он подчеркнул, что бесконтрольное применение добавок может нанести серьезный вред.

"Важно не забывать, что переизбыток хуже, чем недостаток. Гипервитаминоз для организма опаснее гиповитаминоза. Поэтому главное — не перестараться и не навредить животному. Последствия могут быть самыми разными, вплоть до отравления. Особенно токсичны жирорастворимые витамины A, D, Е — известны смертельные случаи передозировки и у людей, и у животных", — предупредил специалист.

Шеляков добавил, что витаминные комплексы применяются курсами, как правило, дважды в год. Весной их назначение связано с восполнением сезонного дефицита полезных веществ, а осенью — с поддержкой организма в период сокращения светового дня. Чтобы не навредить питомцу, важно строго соблюдать дозировку и длительность курса, не превышая рекомендованных норм.