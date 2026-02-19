Питомец теряет шерсть клочьями: как отличить естественную линьку от гормонального сбоя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Обильная линька у кошек и собак не всегда связана с сезоном — иногда она указывает на нарушения обмена веществ или гормональные сбои. Отличить естественную смену шерсти от болезни можно по характеру выпадения волос и состоянию кожи. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

Линька собак
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Линька собак

По словам специалиста, активная линька у домашних животных чаще всего приходится на весну, когда организм избавляется от зимнего подшерстка. В этот период выпадение шерсти — естественный физиологический процесс. Однако если шерсть сыплется постоянно, без сезонной привязки, это может указывать на внутренние проблемы, связанные с питанием или эндокринной системой.

"Если собака или кошка теряет шерсть круглый год — это уже тревожный сигнал. Весной, в апреле, начинается естественная линька, когда животное сбрасывает зимний пух, и отличить ее от болезни бывает сложно. Но если выпадение локализуется, например, в области спины у хвоста, это чаще всего говорит о нарушениях обмена веществ. А если лысеет живот, возможны гормональные причины. В таких случаях важно показать питомца специалисту", — пояснил ветеринар.

Цыпленков отметил, что вмешиваться в процесс линьки необходимо, поскольку за годы одомашнивания люди значительно изменили структуру шерсти животных. Без помощи хозяина питомцу сложно самостоятельно избавиться от старого подшерстка, что может привести к спутыванию шерсти и раздражению кожи.

"Мы сильно вмешались в процесс формирования шерсти у собак и кошек, поэтому теперь им нужно помогать. Самое простое и важное — регулярное вычесывание, особенно в период линьки. Чем быстрее вы удалите старый пух, тем легче животному пережить этот процесс. Это не только улучшает внешний вид, но и способствует здоровью кожи. Других особых мер помощи в этот период не требуется", — заключил Цыпленков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
