Одни животные устраивают хаос, другие мирно ждут: эти питомцы идеально подходят занятым людям

Для людей, которые часто отсутствуют дома, оптимальным выбором станут кошки, морские свинки или хомяки, тогда как собаки и птицы требуют большего внимания и регулярного общения с хозяином. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.
Ветеринар объяснил, что выбор питомца во многом зависит от образа жизни владельца. Если человека часто не бывает дома, заводить собаку нежелательно, поскольку этим животным необходимо постоянное внимание, прогулки и эмоциональный контакт. Кошки же в этом плане гораздо более независимы.
"Если сравнивать самых распространенных питомцев — кошек и собак, то собаки, как правило, требуют большего внимания. Кошки в этом плане более автономные животные. Они могут ходить по естественным надобностям самостоятельно в лоток и, как правило, не куролесят, в отличие от собак, которые, если нервничают, могут грызть мебель или лаять беспричинно", — пояснил Дмитриев.
При этом ветеринар отметил, что даже независимым животным необходим базовый уход. Если кошку приходится оставлять одну на несколько дней, нужно предусмотреть достаточное количество воды и сухого корма, который не испортится в отсутствие хозяина.
"Даже если животное кажется самостоятельным, полностью оставлять его без внимания нельзя. С птицами я бы поостерегся, потому что у них высокий обмен веществ, и оставлять их совсем одних опасно. Попугаи — очень социальные животные, им необходимо общение, и длительная изоляция может привести к стрессу или проблемам со здоровьем. А вот морские свинки и хомяки могут обходиться без человека несколько дней, если им заранее оставить еду и чистую подстилку", — заключил ветеринар.
