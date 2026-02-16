Одни животные устраивают хаос, другие мирно ждут: эти питомцы идеально подходят занятым людям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Для людей, которые часто отсутствуют дома, оптимальным выбором станут кошки, морские свинки или хомяки, тогда как собаки и птицы требуют большего внимания и регулярного общения с хозяином. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Кошка и собака
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка и собака

Ветеринар объяснил, что выбор питомца во многом зависит от образа жизни владельца. Если человека часто не бывает дома, заводить собаку нежелательно, поскольку этим животным необходимо постоянное внимание, прогулки и эмоциональный контакт. Кошки же в этом плане гораздо более независимы.

"Если сравнивать самых распространенных питомцев — кошек и собак, то собаки, как правило, требуют большего внимания. Кошки в этом плане более автономные животные. Они могут ходить по естественным надобностям самостоятельно в лоток и, как правило, не куролесят, в отличие от собак, которые, если нервничают, могут грызть мебель или лаять беспричинно", — пояснил Дмитриев.

При этом ветеринар отметил, что даже независимым животным необходим базовый уход. Если кошку приходится оставлять одну на несколько дней, нужно предусмотреть достаточное количество воды и сухого корма, который не испортится в отсутствие хозяина.

"Даже если животное кажется самостоятельным, полностью оставлять его без внимания нельзя. С птицами я бы поостерегся, потому что у них высокий обмен веществ, и оставлять их совсем одних опасно. Попугаи — очень социальные животные, им необходимо общение, и длительная изоляция может привести к стрессу или проблемам со здоровьем. А вот морские свинки и хомяки могут обходиться без человека несколько дней, если им заранее оставить еду и чистую подстилку", — заключил ветеринар.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
