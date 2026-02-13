Обычная квартира скрывает смертельные риски: эти предметы в доме опасны для кошек и собак

Швейные принадлежности, оголенные провода и даже открытые окна могут представлять смертельную опасность для домашних животных. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредила ветеринарный врач сети ветеринарных клиник "Василек" Татьяна Гольнева.

По словам специалиста, многие владельцы домашних животных не осознают, сколько опасностей таится в обычной квартире. Наибольший риск представляют мелкие предметы, которые питомцы легко заглатывают во время игры.

"Для питомца опасны швейные принадлежности — иголки, нитки, булавки. Это мелкие предметы, которые животные нередко захватывают языком, играя или проявляя интерес. В таких случаях кошка не может самостоятельно избавиться от проглоченного предмета, и он попадает в пищеварительный тракт. Чтобы извлечь его, как правило, требуется хирургическое вмешательство. Опасны и мелкие детали игрушек, детские конструкторы, а также магнитики с холодильника — все, что животное может принять за игрушку и случайно проглотить", — объяснила Гольнева.

По словам ветеринара, нередко угрозу представляют предметы, о которых хозяева даже не задумываются. Это касается в первую очередь бытовой техники и электрических проводов, особенно если они остаются включенными в розетку.

"Неизолированные провода, оставшиеся после ремонта или лежащие без присмотра, крайне опасны. Попробовав на зуб оголенный провод, животное может получить тяжелейшую электротравму, вплоть до летального исхода или некроза языка. Опасность представляют и открытые окна — кошки не чувствуют высоты и могут выпрыгнуть, заметив птицу или летящий лист. Кроме того, собаки нередко разграбляют мусорное ведро, поедая все, что пахнет едой, включая полиэтиленовые упаковки и кожуру от колбасы, что приводит к кишечной непроходимости", — подчеркнула специалист.

Гольнева напомнила, что некоторые комнатные растения токсичны для животных, а испорченная еда способна вызвать серьезные отравления. По ее словам, чаще всего собаки достают такие продукты из мусорных ведер, разрывая пакеты в поисках остатков пищи. Она рекомендовала владельцам внимательно следить за поведением питомцев и при первых признаках недомогания сразу обращаться к ветеринару.