Без мозга, но по расписанию: кораллы нашли способ пережить самоуничтожение

Зоосфера

Кораллы, у которых нет ни мозга, ни нервной системы, всё же живут по чётким биологическим часам. Наблюдения показали, что часть суток они проводят в состоянии, напоминающем сон. Эти паузы оказываются критически важными для их выживания.

Кораллы на дне океана
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Кораллы на дне океана

Как "спят" кораллы на карибском рифе

Учёные, работавшие на одном из карибских рифов, изучили поведение кораллов Pseudodiploria strigosa и обнаружили, что примерно треть суток они находятся в состоянии покоя. В это время, преимущественно ночью, активируются гены, отвечающие за восстановление повреждённой ДНК.

Днём коралл взаимодействует с микроскопическими симбионтами — водорослями Breviolum. Они обеспечивают хозяина питательными веществами за счёт фотосинтеза, однако параллельно образуются активные формы кислорода, способные повреждать клетки.

"Даже у организмов без нервной системы есть сложные молекулярные циклы, которые работают как внутренние часы и позволяют восстанавливаться после стресса", — считает зоолог, обозреватель Pravda. ru Мельников Дмитрий Сергеевич.

Ночной период становится временем "ремонта": снижается активность и включаются защитные механизмы. Подобные процессы перекликаются с тем, как устроен сон у более сложных существ, о чём свидетельствуют наблюдения за поведением животных.

Почему циркадные ритмы важны для экосистем

Регулярные циклы отдыха и восстановления, вероятно, появились задолго до формирования сложной нервной системы. Это древняя эволюционная стратегия, обеспечивающая баланс между активностью и защитой клеток.

Сегодня коралловые рифы страдают от потепления океана, закисления воды и болезней, включая массовую гибель морских организмов, подобную той, что фиксируют при гибели морских ежей. В таких условиях механизмы ночного восстановления приобретают особую значимость.

Знание этих циклов помогает корректно выстраивать освещение и температурный режим в морских питомниках и научных аквариумах.

Биологические часы без мозга

Феномен "сна" у кораллов подтверждает, что циркадные ритмы — это прежде всего генетические и клеточные механизмы. Они регулируют активность генов, обмен веществ и устойчивость к стрессу в зависимости от времени суток.

Такой молекулярный режим позволяет сочетать продуктивный фотосинтез днём и восстановление ночью. Для морской биологии это важный шаг к пониманию того, как древнейшие формы жизни выстраивают собственную стратегию выживания. Об этом сообщает Shutterstock.

Циркадные ритмы кораллов и животных

Циркадные ритмы есть у человека, млекопитающих, птиц и даже беспозвоночных. У животных ключевую роль играет нервная и гормональная регуляция, тогда как у кораллов всё происходит на уровне генов.

Сходство заключается в чередовании фаз активности и восстановления. Различие — в механизмах реализации: мозг и гормоны у одних, молекулярные циклы — у других.

Популярные вопросы о циркадных ритмах кораллов

Как выбрать условия для выращивания кораллов в аквариуме?

Важно поддерживать стабильный световой цикл, подходящий спектр ламп и температуру воды, близкую к природной среде.

Сколько стоит оборудование для морского аквариума?

Стоимость зависит от объёма системы и включает освещение, фильтрацию, системы контроля температуры и качества воды.

Что лучше — естественное или искусственное освещение?

В природе кораллы адаптированы к солнечному свету, но в аквариумах чаще используют регулируемые светодиодные системы, имитирующие природный спектр.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Анна Маляева
