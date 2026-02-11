Без мозга, но по расписанию: кораллы нашли способ пережить самоуничтожение

Кораллы, у которых нет ни мозга, ни нервной системы, всё же живут по чётким биологическим часам. Наблюдения показали, что часть суток они проводят в состоянии, напоминающем сон. Эти паузы оказываются критически важными для их выживания.
Учёные, работавшие на одном из карибских рифов, изучили поведение кораллов Pseudodiploria strigosa и обнаружили, что примерно треть суток они находятся в состоянии покоя. В это время, преимущественно ночью, активируются гены, отвечающие за восстановление повреждённой ДНК.
Днём коралл взаимодействует с микроскопическими симбионтами — водорослями Breviolum. Они обеспечивают хозяина питательными веществами за счёт фотосинтеза, однако параллельно образуются активные формы кислорода, способные повреждать клетки.
"Даже у организмов без нервной системы есть сложные молекулярные циклы, которые работают как внутренние часы и позволяют восстанавливаться после стресса", — считает зоолог, обозреватель Pravda. ru Мельников Дмитрий Сергеевич.
Ночной период становится временем "ремонта": снижается активность и включаются защитные механизмы. Подобные процессы перекликаются с тем, как устроен сон у более сложных существ, о чём свидетельствуют наблюдения за поведением животных.
Регулярные циклы отдыха и восстановления, вероятно, появились задолго до формирования сложной нервной системы. Это древняя эволюционная стратегия, обеспечивающая баланс между активностью и защитой клеток.
Сегодня коралловые рифы страдают от потепления океана, закисления воды и болезней, включая массовую гибель морских организмов, подобную той, что фиксируют при гибели морских ежей. В таких условиях механизмы ночного восстановления приобретают особую значимость.
Знание этих циклов помогает корректно выстраивать освещение и температурный режим в морских питомниках и научных аквариумах.
Феномен "сна" у кораллов подтверждает, что циркадные ритмы — это прежде всего генетические и клеточные механизмы. Они регулируют активность генов, обмен веществ и устойчивость к стрессу в зависимости от времени суток.
Такой молекулярный режим позволяет сочетать продуктивный фотосинтез днём и восстановление ночью. Для морской биологии это важный шаг к пониманию того, как древнейшие формы жизни выстраивают собственную стратегию выживания. Об этом сообщает Shutterstock.
Циркадные ритмы есть у человека, млекопитающих, птиц и даже беспозвоночных. У животных ключевую роль играет нервная и гормональная регуляция, тогда как у кораллов всё происходит на уровне генов.
Сходство заключается в чередовании фаз активности и восстановления. Различие — в механизмах реализации: мозг и гормоны у одних, молекулярные циклы — у других.
Важно поддерживать стабильный световой цикл, подходящий спектр ламп и температуру воды, близкую к природной среде.
Стоимость зависит от объёма системы и включает освещение, фильтрацию, системы контроля температуры и качества воды.
В природе кораллы адаптированы к солнечному свету, но в аквариумах чаще используют регулируемые светодиодные системы, имитирующие природный спектр.
