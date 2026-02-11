Змеи отключили голод: утрата гена позволила им жить без еды месяцами и даже годами

Змеи способны обходиться без пищи так долго, что это кажется невозможным для большинства животных. Учёные раскрыли генетический механизм, который помогает ряду рептилий переживать месяцы и даже годы без охоты. Оказалось, всё дело в особенностях обмена веществ.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Змея на сухой земле

Генетическая особенность, меняющая правила выживания

В центре внимания оказались гены, связанные с выработкой гормона грелина. У млекопитающих именно он отвечает за ощущение голода и запускает процесс расщепления жировых запасов для получения энергии. Когда уровень этого гормона растёт, организм получает сигнал о необходимости срочного восполнения ресурсов.

Анализ геномов 112 видов показал, что 32 вида змей, четыре вида хамелеонов и два вида агам практически полностью утратили гены, отвечающие за синтез грелина. Подобные изменения возникали независимо в разных эволюционных линиях, что указывает на повторяющийся адаптивный механизм.

"Эволюция нередко убирает лишние звенья регуляции, если они мешают выживанию в конкретной среде. В случае рептилий это пример тонкой настройки метаболизма под редкое питание", — считает зоолог, обозреватель Pravda. ru Мельников Дмитрий Сергеевич.

Такая перестройка обмена веществ особенно выгодна для видов, придерживающихся стратегии "сиди и жди", когда животное долго остаётся неподвижным, экономя энергию.

Охотничья стратегия и экономия ресурсов

Многие змеи и ящерицы часами сохраняют неподвижность, подкарауливая добычу. Их организм не требует постоянного притока калорий, как у теплокровных животных. Замедленный метаболизм и отсутствие выраженного сигнала голода позволяют переживать продолжительные периоды без пищи.

Схожие примеры удивительных приспособлений встречаются и у других представителей фауны, например, у древних рептилий с необычной анатомией, где строение тела напрямую связано с выживанием. Об этом сообщает издание ВИЖ.

В условиях нерегулярной доступности добычи такая особенность становится решающим фактором выживания.

Почему это важно для науки

Факт независимой утраты генов грелина у разных групп рептилий подчёркивает, что природа не раз "выбирала" этот путь. Это позволяет учёным глубже понять регуляцию аппетита, энергетический баланс и гормональные механизмы у позвоночных.

Интерес к подобным стратегиям выживания усиливается на фоне исследований долгоживущих видов, таких как животные с рекордной продолжительностью жизни, где также прослеживаются нестандартные метаболические решения.

Рептилии и млекопитающие в условиях голода

Различия особенно заметны при дефиците пищи.

Рептилии могут существенно снижать уровень активности и расход энергии. Млекопитающие поддерживают постоянную температуру тела и тратят больше калорий даже в покое. У млекопитающих грелин активно регулирует чувство голода, тогда как у части рептилий этот механизм отсутствует.

Такое сравнение показывает, насколько разные эволюционные стратегии приводят к разным физиологическим результатам.

Популярные вопросы о выживании рептилий без пищи

Сколько времени змея может прожить без еды?

У некоторых видов периоды голодания могут длиться месяцы, а в отдельных случаях — до года и более, в зависимости от условий среды и состояния организма.

Почему млекопитающие не могут так долго обходиться без пищи?

Их обмен веществ быстрее, а поддержание постоянной температуры тела требует постоянного притока энергии.

Можно ли сравнивать такие адаптации с другими долгоживущими видами?

Да, в основе часто лежат особенности метаболизма и регуляции энергии, хотя механизмы могут различаться.