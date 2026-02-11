Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брюссель определился с фаворитом: способен ли кто-то изменить исход выборов на Украине
Жесткие заявления из Брюсселя остались без ответа: что стоит за молчанием Москвы
Казахстан переписывает Конституцию с дальним прицелом: что станет главной мишенью
Новый вирус Нипах не успеет собрать смертельную цепь: больницы играют на опережение
В Омске открылись золотые вакансии: где платят от 150 тысяч и выше
Олимпийский огонь под политическим колпаком: один ход запустил партию против России
Тотальный бан криптотранзакций с РФ: сработает ли запрет там, где нет регуляторов
Школа без домашних заданий: сработает ли инициатива с единым правилом для всех школ
Пока акции буксуют, драгметалл возвращает статус: новый прогноз по золоту удивил рынок

Змеи отключили голод: утрата гена позволила им жить без еды месяцами и даже годами

Зоосфера

Змеи способны обходиться без пищи так долго, что это кажется невозможным для большинства животных. Учёные раскрыли генетический механизм, который помогает ряду рептилий переживать месяцы и даже годы без охоты. Оказалось, всё дело в особенностях обмена веществ.

Змея на сухой земле
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Змея на сухой земле

Генетическая особенность, меняющая правила выживания

В центре внимания оказались гены, связанные с выработкой гормона грелина. У млекопитающих именно он отвечает за ощущение голода и запускает процесс расщепления жировых запасов для получения энергии. Когда уровень этого гормона растёт, организм получает сигнал о необходимости срочного восполнения ресурсов.

Анализ геномов 112 видов показал, что 32 вида змей, четыре вида хамелеонов и два вида агам практически полностью утратили гены, отвечающие за синтез грелина. Подобные изменения возникали независимо в разных эволюционных линиях, что указывает на повторяющийся адаптивный механизм.

"Эволюция нередко убирает лишние звенья регуляции, если они мешают выживанию в конкретной среде. В случае рептилий это пример тонкой настройки метаболизма под редкое питание", — считает зоолог, обозреватель Pravda. ru Мельников Дмитрий Сергеевич.

Такая перестройка обмена веществ особенно выгодна для видов, придерживающихся стратегии "сиди и жди", когда животное долго остаётся неподвижным, экономя энергию.

Охотничья стратегия и экономия ресурсов

Многие змеи и ящерицы часами сохраняют неподвижность, подкарауливая добычу. Их организм не требует постоянного притока калорий, как у теплокровных животных. Замедленный метаболизм и отсутствие выраженного сигнала голода позволяют переживать продолжительные периоды без пищи.

Схожие примеры удивительных приспособлений встречаются и у других представителей фауны, например, у древних рептилий с необычной анатомией, где строение тела напрямую связано с выживанием. Об этом сообщает издание ВИЖ.

В условиях нерегулярной доступности добычи такая особенность становится решающим фактором выживания.

Почему это важно для науки

Факт независимой утраты генов грелина у разных групп рептилий подчёркивает, что природа не раз "выбирала" этот путь. Это позволяет учёным глубже понять регуляцию аппетита, энергетический баланс и гормональные механизмы у позвоночных.

Интерес к подобным стратегиям выживания усиливается на фоне исследований долгоживущих видов, таких как животные с рекордной продолжительностью жизни, где также прослеживаются нестандартные метаболические решения.

Рептилии и млекопитающие в условиях голода

Различия особенно заметны при дефиците пищи.

  1. Рептилии могут существенно снижать уровень активности и расход энергии.
  2. Млекопитающие поддерживают постоянную температуру тела и тратят больше калорий даже в покое.
  3. У млекопитающих грелин активно регулирует чувство голода, тогда как у части рептилий этот механизм отсутствует.

Такое сравнение показывает, насколько разные эволюционные стратегии приводят к разным физиологическим результатам.

Популярные вопросы о выживании рептилий без пищи

Сколько времени змея может прожить без еды?

У некоторых видов периоды голодания могут длиться месяцы, а в отдельных случаях — до года и более, в зависимости от условий среды и состояния организма.

Почему млекопитающие не могут так долго обходиться без пищи?

Их обмен веществ быстрее, а поддержание постоянной температуры тела требует постоянного притока энергии.

Можно ли сравнивать такие адаптации с другими долгоживущими видами?

Да, в основе часто лежат особенности метаболизма и регуляции энергии, хотя механизмы могут различаться.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Красота и стиль
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Недвижимость
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Крошечный зазор приносит большие счета: решение, которое экономит годы ремонта
Казахстан переписывает Конституцию с дальним прицелом: что станет главной мишенью
Змеи отключили голод: утрата гена позволила им жить без еды месяцами и даже годами
Челябинская разработка взбудоражила автопром: новый материал экономит миллиарды
Новый вирус Нипах не успеет собрать смертельную цепь: больницы играют на опережение
В Омске открылись золотые вакансии: где платят от 150 тысяч и выше
Чугунная ванна потеряла блеск, но не прочность: способ вернуть белизну за выходные
Олимпийский огонь под политическим колпаком: один ход запустил партию против России
Тотальный бан криптотранзакций с РФ: сработает ли запрет там, где нет регуляторов
Тепло не уходит ни на сантиметр: баню спасает смесь, проверенная предками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.