Змеи отключили голод: утрата гена позволила им жить без еды месяцами и даже годами

Змеи способны обходиться без пищи так долго, что это кажется невозможным для большинства животных. Учёные раскрыли генетический механизм, который помогает ряду рептилий переживать месяцы и даже годы без охоты. Оказалось, всё дело в особенностях обмена веществ.
В центре внимания оказались гены, связанные с выработкой гормона грелина. У млекопитающих именно он отвечает за ощущение голода и запускает процесс расщепления жировых запасов для получения энергии. Когда уровень этого гормона растёт, организм получает сигнал о необходимости срочного восполнения ресурсов.
Анализ геномов 112 видов показал, что 32 вида змей, четыре вида хамелеонов и два вида агам практически полностью утратили гены, отвечающие за синтез грелина. Подобные изменения возникали независимо в разных эволюционных линиях, что указывает на повторяющийся адаптивный механизм.
"Эволюция нередко убирает лишние звенья регуляции, если они мешают выживанию в конкретной среде. В случае рептилий это пример тонкой настройки метаболизма под редкое питание", — считает зоолог, обозреватель Pravda. ru Мельников Дмитрий Сергеевич.
Такая перестройка обмена веществ особенно выгодна для видов, придерживающихся стратегии "сиди и жди", когда животное долго остаётся неподвижным, экономя энергию.
Многие змеи и ящерицы часами сохраняют неподвижность, подкарауливая добычу. Их организм не требует постоянного притока калорий, как у теплокровных животных. Замедленный метаболизм и отсутствие выраженного сигнала голода позволяют переживать продолжительные периоды без пищи.
Схожие примеры удивительных приспособлений встречаются и у других представителей фауны, например, у древних рептилий с необычной анатомией, где строение тела напрямую связано с выживанием. Об этом сообщает издание ВИЖ.
В условиях нерегулярной доступности добычи такая особенность становится решающим фактором выживания.
Факт независимой утраты генов грелина у разных групп рептилий подчёркивает, что природа не раз "выбирала" этот путь. Это позволяет учёным глубже понять регуляцию аппетита, энергетический баланс и гормональные механизмы у позвоночных.
Интерес к подобным стратегиям выживания усиливается на фоне исследований долгоживущих видов, таких как животные с рекордной продолжительностью жизни, где также прослеживаются нестандартные метаболические решения.
Различия особенно заметны при дефиците пищи.
Такое сравнение показывает, насколько разные эволюционные стратегии приводят к разным физиологическим результатам.
У некоторых видов периоды голодания могут длиться месяцы, а в отдельных случаях — до года и более, в зависимости от условий среды и состояния организма.
Их обмен веществ быстрее, а поддержание постоянной температуры тела требует постоянного притока энергии.
Да, в основе часто лежат особенности метаболизма и регуляции энергии, хотя механизмы могут различаться.
