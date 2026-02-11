Собака видит конкурента в пелёнках: эта ошибка родителей ставит младенца под удар

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Идея завести щенка одновременно с появлением младенца в семье часто выглядит трогательно, но на практике может нести серьёзные риски. Речь идёт не только о дополнительной нагрузке на родителей, но и о вопросах безопасности ребёнка.

Щенок
Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Щенок

Почему щенок и младенец — опасное сочетание

По словам главного врача Крылатской ветеринарной клиники Дмитрия Дмитриева, одновременное появление в доме щенка и маленького ребёнка создаёт сразу несколько проблем. Щенок требует воспитания, дрессировки и постоянного внимания, а его поведение и психика ещё не сформированы. В такой ситуации невозможно заранее предсказать, как животное будет реагировать на младенца.

"Если в доме маленький ребенок, лучше совершенно точно не заводить собаку. Собака должна быть как минимум заведена раньше, чтобы вы уже пожили с ней и узнали её психику", — пояснил главный врач Крылатской ветеринарной клиники Дмитрий Дмитриев.

Эксперт подчёркивает, что фактор непредсказуемости делает подобное решение рискованным, особенно в первые годы жизни животного.

Ревность и скрытая агрессия

Опасность может исходить не только от щенка, но и от взрослой собаки, которая уже давно живёт в семье. Появление младенца меняет привычный уклад, и животное может воспринимать ребёнка как конкурента за внимание хозяев.

Дмитриев отмечает, что в редких случаях ревность способна привести к агрессивному поведению.

"Есть, увы, и трагические исходы, когда собака ревнует к ребенку. Разумеется, это редчайшие случаи, но такое возможно", — добавил специалист.

Именно невозможность полностью исключить подобные сценарии делает совместное проживание собаки и младенца потенциально опасным.

Альтернатива: другие домашние животные

Врач обращает внимание, что кошки в целом считаются менее опасными для маленьких детей, однако и здесь существуют нюансы. Основной риск связан не с агрессией, а с возможным развитием аллергических реакций у ребёнка.

Наименее проблемными для семьи с младенцем Дмитриев называет мелких грызунов, таких как хомяки или морские свинки. Они содержатся в клетках и практически не представляют угрозы для малыша. Риск возможен лишь в редких случаях, если подросший ребёнок попытается просунуть палец в клетку, сообщает NewsInfo.

Почему специалисты советуют подождать

Эксперт подчёркивает, что оптимальным вариантом считается ситуация, когда собака появляется в семье задолго до рождения ребёнка. Это позволяет владельцам изучить характер животного, пройти этап дрессировки и снизить возможные риски.

В противном случае, предупреждает Дмитриев, стремление совместить заботу о младенце и воспитание щенка может обернуться серьёзными трудностями и поставить под угрозу безопасность ребёнка.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
