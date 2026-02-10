Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев

Малоподвижный образ жизни, избыточное кормление и редкие визиты к ветеринару — основные факторы, которые со временем приводят к ухудшению здоровья домашних питомцев. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По словам Цыпленкова, многие проблемы со здоровьем у домашних животных начинаются с банальной лени. Владельцы ограничиваются короткими прогулками, особенно в холодное или дождливое время, что приводит к дефициту физической активности. Отсутствие движения замедляет обмен веществ, животные начинают набирать лишний вес, а вместе с ним развиваются заболевания сердца, суставов и эндокринной системы.

"Главная вредная привычка хозяев — это человеческая лень. Гулять надо больше, а они гуляют мало. Поэтому животные мало двигаются, толстеют, и начинаются болезни, связанные с избыточным весом. Это самая плохая привычка, ведь от нее появляются все остальные проблемы. Когда собака или кошка двигается мало и при этом много ест, ожирение неминуемо", — объяснил ветеринар.

Не менее распространенная ошибка, отметил специалист, — кормление питомцев «со стола». Многие хозяева не видят в этом ничего опасного, считая, что если продукт безопасен для человека, то он подойдет и животному. На деле же пища с человеческого стола часто содержит соль, специи и жиры, вредные для печени и желудка животных.

"Когда хозяин кормит питомца со стола, он делает ему медвежью услугу. Себе бутерброд с колбасой — и собаке такой же. Это кажется проявлением заботы, но на деле ведет к ожирению и нарушению обмена веществ. Давать лакомства можно, но только крошечными порциями и как поощрение за выполненную команду. Для животного важен не сам кусок, а внимание и факт награды", — подчеркнул Цыпленков.

Он отметил, что многие хозяева обращаются к ветеринару только тогда, когда у питомца уже появились выраженные симптомы болезни, хотя регулярные осмотры и прививки позволяют оценить общее состояние животного и вовремя заметить отклонения. По словам Цыпленкова, такой подход помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и предотвращать осложнения. Особенно важно следить за здоровьем питомцев старше шести лет: проверка зубов, шерсти, веса и других показателей помогает поддерживать их активность и продлевает жизнь.