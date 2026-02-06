Угроза для всей семьи: эти человеческие болезни легко подхватывают питомцы

Зоонозные инфекции — это заболевания, общие для человека и животных, среди которых встречаются вирусные, бактериальные и паразитарные формы, включая опасные случаи бешенства и лептоспироза. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Он объяснил, что существует обширная группа зоонозных заболеваний — общих для человека и животных. К ним относятся паразитарные, вирусные, бактериальные и грибковые инфекции. Некоторые из них протекают скрытно, но могут быть крайне опасны. Особое внимание специалист советует уделять профилактике, поскольку ряд таких болезней смертельно опасен при заражении.

"Зоонозные заболевания — это общие болезни человека и животных. В эту группу входят гельминтозы, вирусные, бактериальные и грибковые инфекции. Среди них есть особо опасные, такие как бешенство и лептоспироз. Если заражение бешенством произошло, а профилактика не была проведена вовремя, исход всегда летальный. Поэтому вакцинация домашних животных — это не просто формальность, а вопрос безопасности всей семьи", — пояснил ветеринар.

Он отметил, что некоторые болезни могут передаваться и от человека к питомцу. Речь идет о грибковых заболеваниях, таких как лишай, и о паразитарных инфекциях — например, аскаридозе. Он подчеркнул, что ответственность за здоровье общая: забота о себе и своевременная обработка питомцев снижают риск взаимного заражения.

"Лишай, гельминтозы, аскаридоз — все это общие заболевания для человека и животных. Мы можем заразить питомца, а питомец — нас. Поэтому крайне важно поддерживать иммунитет и проводить регулярную профилактику. Если у нас дома есть животные, мы обязаны следить за их вакцинацией и дегельминтизацией. Это не только защита питомцев, но и защита нас самих", — подчеркнул Шеляков.

Специалист отметил, что респираторные заболевания — простуды, ангины, воспаления — тоже могут быть общими, но только при снижении иммунитета у обоих. Возбудители — стафилококки и стрептококки — постоянно присутствуют в окружающей среде, но активируются только при переохлаждении и ослаблении защитных сил организма.

"Те же стрептококки и стафилококки, что вызывают у человека ангину, могут поражать и животных с ослабленным иммунитетом. Для этого нужны сопутствующие факторы — переохлаждение, стресс, снижение сопротивляемости. Например, если человек простудился, а собака после прогулки промочила лапы, оба могут заболеть респираторной инфекцией. Это не прямое заражение, а проявление общей уязвимости организма", — пояснил ветеринар.

Шеляков добавил, что особую опасность представляют паразиты, особенно клещи. Они активно распространены не только в лесах, но и в городах, и представляют угрозу как для животных, так и для людей. Даже если питомец не заражается клещевыми болезнями, он может стать переносчиком паразитов, которые опасны для человека.

"Клещи сегодня встречаются даже в черте города — в парках и дворах. Многие ошибочно думают, что кошек и собак можно не обрабатывать, особенно если они не гуляют далеко. Но клещ может зацепиться за шерсть, а потом переползти на человека. Это уже риск заражения боррелиозом, болезнью Лайма или энцефалитом, последствия которых могут быть крайне тяжелыми. Поэтому профилактическая обработка животных — обязательна, это вопрос не только их здоровья, но и нашей безопасности", — заключил врач.