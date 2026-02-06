Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Угроза для всей семьи: эти человеческие болезни легко подхватывают питомцы
Ремонт без лишних трат: эти приемы помогут создать дорогой интерьер при ограниченном бюджете
Длиннее жирафа и тяжелее медведя: в Индонезии обнаружили питона — рекордсмена
Еда, от которой не ждут подвоха: эти продукты нарушают обмен веществ и ускоряют старение
Ошибка в воспитании из лучших побуждений: из-за нее ребенок теряет чувство защищенности
Закон о работе во время болезни пугает бизнес: в чем юридическая ловушка
Уезжать страшнее, чем остаться: почему люди продолжают жить в приграничье
Похудение любой ценой: популярный препарат может оставить без зрения и здоровья
Вузы массово сокращают платные места: к чему на самом деле готовят абитуриентов

Ключевой вид сломался: массовая гибель морских ежей запускает цепную катастрофу

Зоосфера

Морские ежи на Канарских островах оказались на грани локального исчезновения — учёные фиксируют массовую гибель этих животных и тревожный факт: популяция практически перестала воспроизводиться. Ситуация уже называют экологическим сигналом тревоги, потому что исчезновение ежей может запустить цепную реакцию разрушения всей прибрежной среды. Под угрозой оказываются не только отдельные виды, но и устойчивость целых морских сообществ.

Морской Ёж на дне океана
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Морской Ёж на дне океана

Почему гибель морских ежей называют катастрофой

Проблема впервые была официально зафиксирована в 2022 году, однако сейчас она повторяется с новой силой. Учёные подчёркивают: исчезновение морских ежей — это не частный эпизод, а серьёзный удар по системе, где каждый вид выполняет свою функцию.

"Морские ежи считаются ключевыми травоядными животными. Они сдерживают рост водорослей и поддерживают баланс в местах, где кораллы и другие организмы нуждаются в свободном пространстве и чистой воде.", — считает Специалист по охране животного мира, обозреватель Pravda. ru Беляев Роман Игоревич.

Болезнь, которая уничтожает ежей по всему миру

Исследователи связывают массовую гибель с быстро распространяющимся заболеванием. С 2022 года оно затронуло Карибский бассейн, Красное море и западную часть Индийского океана, а теперь дошло и до восточной Атлантики.

Канарский случай оказался особенно тревожным: погибают не только взрослые особи, но и полностью исчез молодняк. Это означает, что естественное восстановление популяции становится почти невозможным.

Чем грозит исчезновение ежей для экосистемы

Когда морские ежи исчезают, водоросли начинают разрастаться без контроля. В таких условиях коралловые рифы и другие важные подводные структуры деградируют, а морская среда теряет биоразнообразие.

Похожий сценарий уже наблюдали в Карибском море и в ряде других регионов. Исчезновение ежей там приводило к тому, что экосистема быстро менялась и возвращение к прежнему состоянию становилось крайне сложным. Об этом сообщает Gismeteo.

Чем опаснее исчезновение морских ежей, чем кажется

Исчезновение морских ежей похоже на ситуацию, когда из леса исчезают крупные травоядные. В обоих случаях природа теряет "регулятора", который удерживает рост растительности в пределах нормы.

Если коралловые рифы можно сравнить с "подводными городами", то морские ежи выполняют роль "службы уборки", не давая водорослям захватить пространство и вытеснить другие виды.

Популярные вопросы о массовой гибели морских ежей

Почему морские ежи так важны для океана?

Они регулируют рост водорослей и помогают сохранять баланс, необходимый для жизни кораллов и множества морских видов.

Можно ли восстановить популяцию морских ежей искусственно?

Теоретически возможно разведение и выпуск в дикую природу, но без устранения болезни это не даст устойчивого результата.

Что опаснее для экосистемы — исчезновение ежей или кораллов?

Это взаимосвязанные процессы: исчезновение ежей ускоряет деградацию рифов, а разрушение рифов снижает шансы на восстановление многих видов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Садоводство, цветоводство
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Садоводство, цветоводство
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне
Еда и рецепты
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне
Популярное
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето

Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова Зарядка электрокара от бабушки до турбо: как заправить автомобиль и не угробить дорогую батарею Сергей Милешкин
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Последние материалы
Ночной уход за лицом превратили в легенду: 5 мифов, которые мешают коже
Человек выглядит счастливым, но медленно выгорает: признаки улыбающейся депрессии
Угроза для всей семьи: эти человеческие болезни легко подхватывают питомцы
Ключевой вид сломался: массовая гибель морских ежей запускает цепную катастрофу
Во Франции спад промышленности, несмотря на рекордные инвестиции
Ремонт без лишних трат: эти приемы помогут создать дорогой интерьер при ограниченном бюджете
Проклятие тишины: об этом сильном механизме защиты российских территорий молчат в СМИ
Длиннее жирафа и тяжелее медведя: в Индонезии обнаружили питона — рекордсмена
Корни приподняты, жирность ушла: один кухонный ингредиент меняет уход за волосами
Еда, от которой не ждут подвоха: эти продукты нарушают обмен веществ и ускоряют старение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.