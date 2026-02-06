Длиннее жирафа и тяжелее медведя: в Индонезии обнаружили питона — рекордсмена

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

В Индонезии зоозащитники обнаружили самку сетчатого питона, которая официально стала рекордсменкой по длине среди всех когда-либо зафиксированных диких змей. Рептилию измерили специалисты и подтвердили её уникальные параметры. Результаты оказались настолько впечатляющими, что животное внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Сетчатый питон
Фото: Own work by Danny S., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сетчатый питон

Какую змею признали самой длинной в мире

Речь идёт о сетчатом питоне (Malayopython reticulatus) — одном из крупнейших видов змей на планете. По официальным данным, длина найденной самки составила 7,22 метра от головы до кончика хвоста. Этот показатель признан самым большим среди диких змей, длина которых была документально подтверждена.

Питона обнаружили в округе Марос на острове Сулавеси. По информации специалистов, находка произошла в конце 2025 года, после чего рептилию осмотрели и провели точные измерения.

Вес и особенности измерений

Кроме длины, рекордсменка удивила и массой. При взвешивании её вес составил 96,5 килограмма, что делает змею не только самой длинной, но и одной из самых тяжёлых представительниц своего вида.

Реальные размеры могли быть ещё больше. Если бы питон находился в полностью расслабленном состоянии, длина могла увеличиться примерно на 10% — до 7,9 метра. Однако для такого измерения потребовалась бы анестезия.

Специалисты решили не применять наркоз, чтобы избежать риска для здоровья животного. Поэтому в рекорд внесли подтверждённый показатель, полученный без потенциально опасных процедур.

Почему сетчатые питоны считаются гигантами

Сетчатые питоны обитают в странах Юго-Восточной Азии и известны своей способностью вырастать до огромных размеров. Эти змеи чаще всего встречаются в тропических лесах, болотистых районах и рядом с водоёмами.

Обычно они питаются птицами и млекопитающими, а в редких случаях могут нападать на крупных животных. Несмотря на пугающий вид, в природе такие питоны избегают человека, если их не провоцировать.

Как назвали рекордсменку

Самке дали имя Ибу Барон. В переводе это означает "Баронесса". Такое имя подчёркивает её необычные размеры и статус, который теперь официально подтверждён международной организацией. Об этом сообщает служба регистрации рекордов Guinness World Records.

Сетчатый питон и другие крупные змеи

Сетчатый питон считается самым длинным видом змей в мире, однако по массе и толщине тела ему часто конкурирует зелёная анаконда. Анаконды могут быть короче, но обычно тяжелее.

"Королевские кобры, хотя и входят в число крупнейших ядовитых змей, значительно уступают питонам по длине. То же касается удавов, которые редко достигают таких размеров в дикой природе.", — считает Специалист по охране животного мира, обозреватель Pravda. ru Беляев Роман Игоревич.

Популярные вопросы о сетчатых питонах

Насколько опасен сетчатый питон для человека?

В большинстве случаев такие змеи избегают людей. Опасность возникает только при защите территории или если животное загнано в угол.

Где чаще всего встречаются сетчатые питоны?

Они обитают в Индонезии, Малайзии, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии, преимущественно в лесах и у воды.

Что больше — анаконда или сетчатый питон?

Сетчатый питон обычно длиннее, но анаконда чаще превосходит его по весу и толщине тела.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
