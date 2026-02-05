Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Резкая смена рациона у кошек и собак способна вызвать серьезные нарушения пищеварения, снизить иммунитет и привести к воспалительным процессам в кишечнике. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По словам ветеринара, резкая смена питания — одна из самых частых причин проблем с желудочно-кишечным трактом у домашних животных. Особенно опасен переход между натуральным и сухим кормом, поскольку физиология кошек и собак не успевает адаптироваться к резкому изменению состава пищи. В результате может нарушиться баланс микрофлоры, что приводит к диарее, болям в животе и общей слабости у питомца.

"Проблемы с желудочно-кишечным трактом точно может вызвать резкая смена корма, особенно если переходить с сухого на натуральный или наоборот. У кошек и собак своя микрофлора, которая адаптирована к определенному типу питания. Когда рацион резко меняется, одни микроорганизмы гибнут, а другие начинают активно развиваться, вызывая расстройства пищеварения. Поэтому переход всегда должен быть постепенным", — пояснил Цыпленков.

Он отметил, что оптимальный срок для адаптации организма к новому рациону составляет не менее недели. В этот период новый корм следует вводить постепенно, увеличивая его долю каждый день. Кроме того, при смене рациона важно поддерживать микрофлору с помощью пробиотиков — они снижают риск диареи и улучшают переваривание пищи.

"Переход с натурального на сухой корм должен занимать не менее семи дней. В это время стоит добавлять пробиотики, которые тормозят размножение вредных бактерий и укрепляют иммунитет. Лучше выбирать препараты, где несколько видов полезных микроорганизмов, а не один — такие средства действуют эффективнее. Это простая мера, которая помогает животному легче перенести смену питания и избежать осложнений", — отметил специалист.

Ветеринар добавил, что владельцам стоит внимательно следить за состоянием питомца во время переходного периода. Если животное становится вялым, теряет аппетит или демонстрирует признаки боли, необходимо измерить температуру и обратиться к врачу. Цыпленков пояснил, что у собак и кошек температура измеряется ректально, и в норме она должна быть около 38 градусов. Если показатель выше, особенно при вялости и отказе от еды, это говорит о воспалительном процессе и требует немедленного осмотра у врача.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
