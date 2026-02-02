Крошка хлеба меняет всё: что происходит с дикими животными после подкормки

Зимние кадры с дикими животными у дорог и в парках часто вызывают сочувствие и желание помочь. Однако такая "забота" может обернуться для зверей серьёзными проблемами и даже гибелью.

Фото: www.flickr.com by Служба рыболовства и дикой природы США (USFWS), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Волк

Почему подкормка считается вредной

По словам доктора ветеринарных наук, профессора кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрея Руденко, желание подкормить дикое животное зимой кажется гуманным лишь на первый взгляд. В реальности подобное вмешательство нарушает естественные механизмы выживания, сформированные у каждого вида в ходе эволюции.

Зимняя нехватка корма является частью естественного отбора. Она позволяет поддерживать здоровье популяций и не допускать чрезмерного роста численности, который может привести к болезням и массовой гибели животных. Регулярная подкормка разрушает этот баланс и искажает поведение диких зверей.

Потеря навыков и рост рисков

Постоянное получение пищи от человека приводит к тому, что животные начинают ассоциировать людей с источником корма. В результате они теряют страх и ослабляют навыки самостоятельного поиска пищи. Это особенно опасно вблизи населённых пунктов и транспортных магистралей.

Лисы, белки и другие животные, привыкшие к подкормке, чаще выходят к дорогам, в парки и жилые районы. Там они сталкиваются с повышенным риском гибели от автомобилей, собак и браконьеров, а также становятся участниками конфликтов с людьми.

Опасная еда и болезни

Отдельную угрозу представляет неподходящая пища. Продукты, которые человек считает безвредными, нередко оказываются опасными для диких животных. Хлеб, сладости, солёные и переработанные продукты вызывают нарушения обмена веществ, заболевания желудочно-кишечного тракта и ослабление иммунитета.

"Хлеб, сладости, соленые и переработанные продукты вызывают у них нарушения обмена веществ, заболевания желудочно-кишечного тракта и ослабление иммунитета", — предупредил доктор ветеринарных наук Андрей Руденко.

Зимой последствия такой пищи особенно тяжёлые, поскольку организм животных работает на пределе возможностей.

Инфекции и ответственность человека

Подкормка также способствует распространению инфекций и паразитов. В местах скопления животных у кормушек резко возрастает плотность контактов, что облегчает передачу заболеваний. Это опасно не только для дикой фауны, но и для домашних питомцев и человека. Об этом сообщает Газета.Ru

По мнению эксперта, лучшая помощь диким животным — не вмешиваться в их жизнь. Ответственное поведение заключается в сохранении дистанции, отказе от оставления пищевых отходов и защите естественной среды обитания. Именно такой подход помогает животным безопасно пережить зиму и сохранить устойчивые популяции.