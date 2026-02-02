Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анатомия вкуса: Почему вырезка — это новый биохакинг для мясоедов
Невидимое богатство рядом: всеми привычные отходы становятся новой золотой жилой
Экономить и жить лучше: метод, который возвращает деньги на радости и мечты
Процентные ставки давят сильнее страхов: металлы не выдержали и потеряли равновесие
Оспа обезьян добралась до Москвы: течение болезни зависит от одного фактора
Настоящая рыбная намазка: Рецепт Северного Риета без пюреобразности и сальности
Хищник ещё не напал, а гусеница уже знает: как работает неожиданный слух насекомых
Цены на молоко в Свердловской области довели до кипения: перегрев начался не на фермах
Прошлое заговорило языком генов: у человека каменного века нашли редкое заболевание

Питомец больше не радуется хозяину: тревожная перемена, которую нельзя списывать на характер

Зоосфера

Отстраненность и потеря интереса к хозяину у питомца могут быть следствием сильного стресса или проявлением начинающегося заболевания. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Собака скучает
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака скучает

По словам врача, внезапное изменение поведения животного не всегда указывает на физические проблемы. Часто это реакция на стресс, например, после громких звуков или салютов. В таких случаях питомец может стать пугливым, замкнутым и даже избегать общения с владельцем.

"Если питомец внезапно начинает избегать хозяев, чаще всего речь идет о психогенной реакции — животное испытывает стресс. Нередко это случается после громких звуков или салютов: собаки, которые раньше были общительными, становятся пугливыми и тревожными", — пояснил Дмитриев.

Он отметил, что схожие поведенческие изменения могут сопровождать и тяжелые заболевания. Если питомец перестает есть, проявляет вялость или у него наблюдаются расстройства пищеварения, это тревожный сигнал, требующий ветеринарного осмотра.

"Если, помимо отстраненности, появляются другие симптомы — отказ от еды, апатия, расстроенный стул, — это уже повод обратиться к врачу. Но если внешне животное выглядит здоровым, можно попробовать помочь ему самостоятельно: подзывать, разговаривать, предлагать лакомства, теплую пищу, создавать спокойную атмосферу", — подчеркнул специалист.

По словам Дмитриева, если изменение поведения питомца связано со стрессом, можно использовать специальные противотревожные препараты, которые помогают животным восстановить спокойствие и нормальные реакции. Однако, подчеркнул специалист, подбирать такие средства самостоятельно нельзя — только ветеринар сможет определить подходящее лекарство и безопасную дозировку.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Нежный до последнего кусочка: вишнёвый пирог со сметанным кремом для любого стола
Еда и рецепты
Нежный до последнего кусочка: вишнёвый пирог со сметанным кремом для любого стола
Финансовый предел Европы: выдержит ли ЕС триллионные требования Украины
Мир. Новости мира
Финансовый предел Европы: выдержит ли ЕС триллионные требования Украины
Популярное
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается

Как выбрать огурцы с отличной устойчивостью к болезням и минимумом ухода? Рекомендации по выбору гибридов с высокой защитой для стабильного урожая.

Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Скрытая причина обвала биткоина: что делать, если вы вложились в крипту Любовь Степушова Тупиковая ветвь: почему СССР так и не приручил двигатель Ванкеля, несмотря на годы разработок Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Последние материалы
Экономить и жить лучше: метод, который возвращает деньги на радости и мечты
Пушистый будильник не знает выходных: простой способ сместить ранний кошачий подъём
Процентные ставки давят сильнее страхов: металлы не выдержали и потеряли равновесие
Крупнейшие нефтекомпании Европы сокращают выплаты акционерам на миллиарды долларов
Оспа обезьян добралась до Москвы: течение болезни зависит от одного фактора
Настоящая рыбная намазка: Рецепт Северного Риета без пюреобразности и сальности
Хищник ещё не напал, а гусеница уже знает: как работает неожиданный слух насекомых
Цены на молоко в Свердловской области довели до кипения: перегрев начался не на фермах
Прошлое заговорило языком генов: у человека каменного века нашли редкое заболевание
Мигранты и пособия: одна деталь в расчётах заставляет задуматься всерьёз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.