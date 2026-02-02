Питомец больше не радуется хозяину: тревожная перемена, которую нельзя списывать на характер

Отстраненность и потеря интереса к хозяину у питомца могут быть следствием сильного стресса или проявлением начинающегося заболевания. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.
По словам врача, внезапное изменение поведения животного не всегда указывает на физические проблемы. Часто это реакция на стресс, например, после громких звуков или салютов. В таких случаях питомец может стать пугливым, замкнутым и даже избегать общения с владельцем.
"Если питомец внезапно начинает избегать хозяев, чаще всего речь идет о психогенной реакции — животное испытывает стресс. Нередко это случается после громких звуков или салютов: собаки, которые раньше были общительными, становятся пугливыми и тревожными", — пояснил Дмитриев.
Он отметил, что схожие поведенческие изменения могут сопровождать и тяжелые заболевания. Если питомец перестает есть, проявляет вялость или у него наблюдаются расстройства пищеварения, это тревожный сигнал, требующий ветеринарного осмотра.
"Если, помимо отстраненности, появляются другие симптомы — отказ от еды, апатия, расстроенный стул, — это уже повод обратиться к врачу. Но если внешне животное выглядит здоровым, можно попробовать помочь ему самостоятельно: подзывать, разговаривать, предлагать лакомства, теплую пищу, создавать спокойную атмосферу", — подчеркнул специалист.
По словам Дмитриева, если изменение поведения питомца связано со стрессом, можно использовать специальные противотревожные препараты, которые помогают животным восстановить спокойствие и нормальные реакции. Однако, подчеркнул специалист, подбирать такие средства самостоятельно нельзя — только ветеринар сможет определить подходящее лекарство и безопасную дозировку.
