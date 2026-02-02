Питомец больше не радуется хозяину: тревожная перемена, которую нельзя списывать на характер

Отстраненность и потеря интереса к хозяину у питомца могут быть следствием сильного стресса или проявлением начинающегося заболевания. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака скучает

По словам врача, внезапное изменение поведения животного не всегда указывает на физические проблемы. Часто это реакция на стресс, например, после громких звуков или салютов. В таких случаях питомец может стать пугливым, замкнутым и даже избегать общения с владельцем.

"Если питомец внезапно начинает избегать хозяев, чаще всего речь идет о психогенной реакции — животное испытывает стресс. Нередко это случается после громких звуков или салютов: собаки, которые раньше были общительными, становятся пугливыми и тревожными", — пояснил Дмитриев.

Он отметил, что схожие поведенческие изменения могут сопровождать и тяжелые заболевания. Если питомец перестает есть, проявляет вялость или у него наблюдаются расстройства пищеварения, это тревожный сигнал, требующий ветеринарного осмотра.

"Если, помимо отстраненности, появляются другие симптомы — отказ от еды, апатия, расстроенный стул, — это уже повод обратиться к врачу. Но если внешне животное выглядит здоровым, можно попробовать помочь ему самостоятельно: подзывать, разговаривать, предлагать лакомства, теплую пищу, создавать спокойную атмосферу", — подчеркнул специалист.

По словам Дмитриева, если изменение поведения питомца связано со стрессом, можно использовать специальные противотревожные препараты, которые помогают животным восстановить спокойствие и нормальные реакции. Однако, подчеркнул специалист, подбирать такие средства самостоятельно нельзя — только ветеринар сможет определить подходящее лекарство и безопасную дозировку.