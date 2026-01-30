Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые правила в Балтийском море встревожили Россию: Калининград упоминают неслучайно
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Россияне массово скупают витамин Е: модная добавка чревата тяжелыми последствиями
Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, зачем НАТО на самом деле понадобился новый оборонный банк
Рост без тормозов: расходы на мигрантов в регионах выходят из под контроля
Историю используют против нас: почему Россия до сих пор играет по чужим правилам
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
Отношения с Балтией подошли к опасной грани: Москва больше не готова закрывать глаза

Размеры вышли из-под контроля: тёплый климат создал рептилию за гранью эволюции

Зоосфера

Он скользил по воде там, где ещё недавно правили динозавры, и не имел равных среди хищников. Его размеры ломают привычные представления о возможностях рептилий и до сих пор вызывают споры среди учёных. История этого существа — не фантазия, а реконструкция реального мира далёкого прошлого.

Древняя змея
Фото: Pravda.ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древняя змея

Гигант, появившийся после катастрофы

Титанобоа обитала на Земле примерно 58-60 миллионов лет назад, в палеоцене, когда планета только начала восстанавливаться после массового вымирания. Освободившиеся экологические ниши позволили некоторым видам резко увеличить размеры, и гигантский змей оказался одним из самых наглядных примеров. По оценкам палеонтологов, его длина достигала 12-14 метров, а масса могла превышать тонну. Для своего времени это был абсолютный доминант в пищевой цепи, не знавший конкурентов.

Находки в колумбийских болотах

Ископаемые остатки титанобоа были обнаружены в формации Серрехон на территории современной Колумбии, где когда-то располагались древние тропические болота. Ключевыми оказались массивные позвонки, позволившие восстановить масштаб животного. У змей именно строение позвоночника служит надёжным ориентиром для расчёта длины тела. Некоторые из найденных костей по ширине сопоставимы с человеческой ладонью, что сразу указало на исключительные размеры рептилии.

Климат, который сделал гиганта возможным

Палеоцен отличался стабильно тёплым и влажным климатом, особенно в экваториальных регионах. Среднегодовые температуры в тропиках, по оценкам, держались около 30-32 градусов, что критически важно для холоднокровных животных. В таких условиях титанобоа могла оставаться активной большую часть времени, эффективно переваривать пищу и наращивать массу. Обширные водно-болотные экосистемы обеспечивали и укрытия, и постоянный приток добычи.

Охота в воде и на берегу

Строение челюстей и зубов указывает, что значительную часть рациона титанобоа составляла рыба. При этом она, вероятно, не ограничивалась только водной добычей и могла нападать на черепах и других рептилий, включая древних крокодилов. Как и современные удавы, гигантский змей, скорее всего, использовал констрикцию, сдавливая жертву мощным телом. Вода помогала ему компенсировать собственный вес и незаметно подбираться к добыче.

Урок из далёкого прошлого

Современные змеи, даже самые крупные, вдвое уступают титанобоа по длине. Это подчёркивает, насколько сильно размеры животных зависят не от "уникальных генов", а от сочетания климата, среды и доступной пищи. История гигантского змея служит напоминанием о том, что изменения климата способны не только уничтожать виды, но и создавать условия для появления по-настоящему экстремальных форм жизни. Изучая титанобоа, учёные лучше понимают границы возможного в эволюции и то, как тесно они связаны с состоянием планеты.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Еда и рецепты
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Красота и стиль
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Популярное
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов

Бамия перестаёт быть экзотикой для дачников: ее всё чаще выбирают для теплиц. Разбираемся, зачем её сажают и чего ожидать от урожая.

Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Последние материалы
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Россияне массово скупают витамин Е: модная добавка чревата тяжелыми последствиями
Эволюция пошла против правил: этот цветок выжил, отказавшись от идеальных опылителей
Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, зачем НАТО на самом деле понадобился новый оборонный банк
Рост без тормозов: расходы на мигрантов в регионах выходят из под контроля
СССР снова в моде: 7 предметов интерьера, которые вчера выбрасывали, а сегодня ищут
Историю используют против нас: почему Россия до сих пор играет по чужим правилам
Десерт без нервов и формочек: тирамису превратили в конфеты без выпечки и ожидания
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.