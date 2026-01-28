Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Птица-призрак снова среди живых: столетняя тишина оказалась крупной научной ошибкой

Зоосфера

Крупная нелетающая птица, считавшаяся исчезнувшей более века, неожиданно вернулась и превратилась в один из самых наглядных примеров успеха современной охраны природы. История такхе в Новой Зеландии сегодня изучается биологами и экологами по всему миру как доказательство того, что даже "потерянные" виды можно спасти. Возвращение птицы стало возможным благодаря научному управлению, изоляции от хищников и долгосрочной стратегии восстановления.

Птица Такхе
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птица Такхе

Птица, которую считали исчезнувшей навсегда

Такхе — крупная наземная птица из семейства пастушковых, дальний родственник обычной водяной курочки, но значительно массивнее и полностью утративший способность летать. Яркое оперение и необычное сочетание синего, зеленого и красного цветов делают ее заметной даже в густой растительности.

После активной охоты и резкого изменения среды обитания в XIX веке такхе практически исчезла. Последний подтвержденный отлов европейцами датируется концом 1800-х годов, после чего вид официально объявили вымершим. В научной среде долгое время считалось, что шанс на его выживание равен нулю, и история пополнила список утрат, которыми занимается современная наука о сохранении видов.

Неожиданное возвращение в горах Фьордленда

Переломный момент наступил спустя десятилетия, когда небольшая группа такхе была обнаружена в труднодоступных горных районах Фьордленда, недалеко от озера Те-Анау. Эта территория с суровым климатом и зарослями высоких злаков стала естественным убежищем, куда не добрались многие угрозы, сопровождавшие освоение земель человеком.

Факт повторного обнаружения вызвал международный резонанс и заставил власти Новой Зеландии срочно пересмотреть подходы к охране исчезающих видов. Такхе из "призрака биологии" превратился в живой символ надежды для специалистов, работающих с редкими и уязвимыми дикими животными.

Долгосрочная программа сохранения

После подтверждения существования вида DOC запустил самый продолжительный в стране проект по спасению редкой птицы. Сегодня численность такхе оценивается примерно в 500 особей, и этот показатель считается результатом десятилетий постоянной работы.

Программа включает искусственное разведение, перенос птиц в безопасные зоны и постоянный мониторинг. Каждый этап — от кладки яиц до взросления молодых особей — тщательно отслеживается, а решения принимаются с учетом генетического разнообразия и выживаемости популяции.

Главная угроза — интродуцированные хищники

Основным фактором риска для такхе остаются завезенные млекопитающие-хищники, особенно опасные для яиц и птенцов. Даже кратковременное увеличение их численности способно свести на нет результаты нескольких лет восстановления.

Именно поэтому ученые отказались от концентрации всей популяции в одном месте и начали формировать несколько "страховых" групп в разных регионах страны.

Островные убежища без хищников

Ключевую роль в спасении вида сыграли специальные территории, полностью очищенные от наземных хищников. В 1980–1990-х годах такхе начали переселять на острова Мана, Капити и Тиритири-Матанги, где условия позволяли резко повысить выживаемость потомства.

В таких убежищах птицы размножаются стабильнее, а риск внезапного вымирания снижается за счет распределения популяции по разным локациям.

Burwood Takahē Centre и подготовка к дикой жизни

Отдельное место в программе занимает центр Burwood Takahē, где создаются условия, максимально приближенные к естественным. Здесь птиц не просто разводят, а обучают добывать корм, ориентироваться в пространстве и адаптироваться к жизни вне защиты человека.

Это единственный центр, где сохранены родные для такхе злаковые сообщества, что позволяет подготовить молодых особей к последующему выпуску в дикую природу.

Цель программы — формирование самоподдерживающихся популяций в природных условиях. Для этого ученые используют концепцию метапопуляции: несколько групп такхе управляются как единая система, что помогает сохранять генетическое разнообразие.

В последние годы птиц начали возвращать в районы, где они обитали раньше, включая национальный парк Кахуранги. Также ведется работа по созданию новой популяции в регионе Upper Whakatipu при участии коренных общин.

История такхе — это не миф и не случайное чудо, а последовательность проверяемых шагов, показавших, что даже исчезнувшие виды могут вернуться. Этот пример заставляет по-новому взглянуть на судьбу других животных, которых человечество уже поспешило списать со счетов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
