Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода

Открытия в палеонтологии редко выглядят как сенсация из фантастического фильма, но иногда реальность неожиданно догоняет вымысел. В Китае ученые описали нового гигантского динозавра, размеры которого сравнимы с крупнейшими наземными животными в истории Земли. Его длина могла достигать 28 метров, а особенности строения ставят под сомнение прежние представления о распространении зауроподов в Азии. Об этом сообщает научное издание Scientific Reports.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз динозавра

Почему находка привлекла внимание палеонтологов всего мира

Новый вид был обнаружен в Китае и сразу стал предметом активного обсуждения среди специалистов по мезозойской фауне. Причина интереса не только в размерах животного, но и в его таксономическом положении. Речь идет о зауроподе — группе растительноядных динозавров с массивным телом и длинной шеей, которые доминировали в экосистемах поздней юры.

Исследование стало частью более широкой работы, посвященной фауне формации Суйнин — геологического слоя, известного исключительной сохранностью ископаемых остатков. Анализ сочетает данные о строении костей с информацией об условиях среды, в которой животное жило и было захоронено. Это позволяет точнее понять, как такие гиганты расселялись и адаптировались к различным ландшафтам.

Какого именно динозавра нашли в Китае

В научной публикации новый вид получил название Тонгнанлун чжиминги. Его отнесли к семейству Mamenchisauridae — зауроподам, знаменитым своими необычайно длинными шеями. Представители этой группы считаются одними из самых "вытянутых" динозавров, когда-либо существовавших.

Описание основано на голотипе, включающем три спинных позвонка, шесть хвостовых, элементы плечевого пояса и задних конечностей. Хотя скелет сохранился не полностью, этих костей оказалось достаточно для точных сравнений с родственными видами. Останки были найдены во время строительных работ в районе Тоннань, в бассейне реки Сычуань.

Особую ценность находке придает состояние костей. Они сохранились настолько хорошо, что исследователи смогли изучить их внутреннюю структуру. В позвонках обнаружены развитые воздушные полости и сложная система костных усилений — признаки, позволяющие снизить массу скелета без потери прочности.

Откуда взялась оценка длины в 28 метров

Определение размеров динозавра по фрагментарным остаткам всегда связано с определенной погрешностью. В случае Тонгнанлун чжиминги ученые использовали сравнительный метод: измерения ключевых костей сопоставлялись с аналогичными элементами у близкородственных зауроподов.

Особое внимание уделялось лопатке и малоберцовой кости, так как их размеры хорошо коррелируют с общей длиной тела у крупных наземных позвоночных. На основе этих данных был получен диапазон от 23 до 28 метров. Такой разброс объясняется тем, что шейный отдел — самый важный элемент у маменхизаврид — крайне редко сохраняется полностью даже у хорошо изученных экземпляров.

Исследователи подчеркивают, что в работе сознательно избегали чрезмерно смелых реконструкций. Были рассмотрены несколько сценариев роста и пропорций, а самые спекулятивные оценки исключены. Даже в самом консервативном варианте новый вид входит в число крупнейших динозавров, известных для этого региона.

Что говорит анатомия о жизни этого гиганта

Строение нервных отростков и внутренняя архитектура позвонков указывают на животное, приспособленное к ношению крайне вытянутого тела. Такая конструкция позволяла поддерживать длинную шею и массивный корпус без критической нагрузки на позвоночник и дыхательную систему.

Пневматическая, то есть "воздушная", структура костей характерна для многих зауроподов и считается важным эволюционным решением. Она снижала вес скелета и одновременно обеспечивала его жесткость, что особенно важно для животных, передвигавшихся на четырех конечностях и потреблявших огромное количество растительной пищи.

Mamenchisauridae и их роль в юрских экосистемах

Отнесение Тонгнанлун чжиминги к семейству Mamenchisauridae позволяет по-новому взглянуть на разнообразие этих динозавров в бассейне Сычуани. Филогенетический анализ показывает, что новый вид ближе к маменчизавру, чем к омейзавру, что уточняет эволюционные связи внутри группы.

Формация Суйнин уже известна находками других зауроподов с удлиненной шеей, включая Цицзянлун гокр. Сосуществование нескольких крупных видов в одном временном интервале говорит о сложной экосистеме с разделением пищевых ниш. Разные размеры и пропорции тела могли позволять животным питаться на разных уровнях растительности, не конкурируя напрямую.

Интересно и то, что возможные представители маменхизаврид обнаружены за пределами Азии, в том числе в Африке. Это ставит под сомнение идею об изолированном развитии семейства и указывает на более сложные пути расселения зауроподов в поздней юре.

В каких условиях жил этот динозавр

Останки Тонгнанлун чжиминги происходят из отложений, состоящих из красных сланцев и песчаников. Такие породы указывают на существование мелководных озер и прибрежных зон в условиях относительно сухого климата. Рябь на поверхности слоев свидетельствует о колебаниях уровня воды и эпизодах быстрого осаждения.

Хорошая сохранность костей говорит о том, что тело почти не подвергалось переносу после гибели. Это усиливает связь между животным и местной средой. В тех же слоях найдены пресноводные моллюски, раковины и останки черепах, что рисует картину богатой и разнообразной экосистемы.

Прибрежные зоны озер, вероятно, были богаты растительностью и служили основным источником пищи для гигантских зауроподов. Пространство и доступ к воде делали такие ландшафты особенно подходящими для животных колоссальных размеров.