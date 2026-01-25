Вода, от которой отказываются все, стала спасением: верблюды нашли неожиданный выход

В пустынях Монголии и Китая обитает животное, чьи физиологические возможности до сих пор удивляют ученых. Дикие двугорбые верблюды способны пить воду, которая по солёности и горечи непригодна для большинства живых существ. Эта особенность считается одной из самых необычных адаптаций млекопитающих к экстремальным условиям.
Дикие двугорбые верблюды (Camelus ferus) живут в регионах, где пресная вода практически отсутствует. В пустынях Гоби и Такла-Макан источники часто содержат высокую концентрацию солей и минералов, а иногда отличаются выраженной горечью.
Лабораторные исследования показали, что такая вода непригодна для домашних верблюдов и большинства других животных. Тем не менее дикие верблюды употребляют её без заметного вреда для здоровья, что указывает на глубинные физиологические отличия между дикими и одомашненными формами.
Ученые предполагают, что ключевая роль принадлежит почкам. Вероятно, у диких верблюдов они обладают повышенной способностью фильтровать кровь и эффективно выводить избыток солей, не нарушая водный баланс организма.
Дополнительно рассматривается участие специальных желёз, которые могут помогать регулировать уровень электролитов. Также обсуждается возможная роль симбиотических микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте, способных нейтрализовать токсичные соединения и облегчать переработку солёной воды.
Способность пить солёную воду стала результатом длительной эволюции в условиях постоянных засух. В отличие от домашних верблюдов, дикие популяции не получали помощи человека и были вынуждены приспосабливаться к экстремальному дефициту ресурсов.
Этот пример показывает, как естественный отбор формирует уникальные механизмы выживания. Изучение таких адаптаций важно для понимания того, как животные могут реагировать на глобальное изменение климата и рост засушливых территорий.
Домашние верблюды лучше переносят жару и длительное отсутствие воды, но нуждаются в относительно пресных источниках. Дикие верблюды уступают им в выносливости при нагрузках, однако выигрывают за счёт способности использовать солёные и горькие водоёмы. Это различие подчёркивает, как условия среды формируют разные стратегии выживания даже у близких видов. Об этом сообщает Gismeteo.
