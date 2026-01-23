Приморье накрыла хищная тревога: рысь пришла к людям и выбрала добычу у дома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Инцидент с участием дикого хищника произошёл рядом с жилой застройкой, напомнив о том, насколько близко дикая природа иногда подходит к человеку. В одном из дворов на окраине города ситуация развивалась стремительно и потребовала вмешательства правоохранительных органов.

Рысь
Фото: vostokmedia.com by Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рысь

Нападение во дворе жилого дома

В Дальнереченске рысь напала на собаку во дворе жилого дома, расположенного недалеко от городского аэропорта. В момент происшествия рядом находился ребёнок — дочь местной жительницы, которую появление дикого животного серьёзно напугало. После обращения граждан на место оперативно прибыли сотрудники полиции.

Правоохранители обнаружили рысь неподалёку от двора. По их оценке, животное находилось в истощённом и ослабленном состоянии, что могло повлиять на его агрессивное поведение. Для предотвращения риска травмирования людей и самого зверя было принято решение о немедленном отлове.

Отлов и передача специалистам

Сотрудники полиции действовали максимально осторожно. Чтобы обеспечить безопасный захват и снизить стресс у животного, рысь аккуратно накрыли одеялом. Такой способ позволил установить спокойный контакт и избежать дополнительных повреждений.

После отлова животное передали представителям Министерства лесного хозяйства Приморского края. Далее рысь была доставлена в реабилитационный центр, расположенный в селе Алексеевка, где её осмотрят ветеринарные специалисты и окажут необходимую помощь.

Дальнейшая судьба животного

В реабилитационном центре рысь пройдёт полное обследование. Специалисты оценят её физическое состояние и определят причины выхода к жилым домам. По итогам осмотра будет принято решение о сроках восстановления и возможности возвращения животного в естественную среду обитания. Об этом сообщает vostokmedia.com.

Эксперты отмечают, что подобные случаи нередко связаны с истощением диких зверей, нехваткой кормовой базы или нарушением привычных миграционных маршрутов. В таких ситуациях временное изъятие животного из природы позволяет снизить риски для людей и помочь самому хищнику.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
