Существо из вечной темноты вышло к берегу: необычная рыба напугала рыбаков Хабаровья

Появление в сетях рыбаков странных глубоководных существ каждый раз вызывает бурную реакцию — от любопытства до откровенного ужаса. В Охотском море у берегов Хабаровского края всё чаще фиксируют добычу рыбы, внешность которой способна напугать неподготовленного человека. Речь идёт о макрурусе — одном из самых характерных обитателей морских глубин.

Рыба, которая выглядит как кошмар

Макрурус производит сильное первое впечатление: вытянутое, веретенообразное тело, непропорционально длинный хвост и выдвижной ротовой аппарат, усеянный мелкими, но острыми зубами. При встрече с такой рыбой у многих возникает ощущение, будто она сошла со страниц фантастического романа или фильма ужасов.

При этом само название макруруса связано не с пастью, а с глазами. Они кажутся непривычно большими и словно отражают холодную пустоту океанических глубин. Взгляд этой рыбы производит эффект безжизненного безразличия — типичная черта существ, эволюционировавших в условиях вечной темноты.

Какие виды попадаются рыбакам чаще всего

В уловах рыбаков Хабаровского края преобладает малоглазый макрурус. Реже встречается черный макрурус, которого также называют черным гренадером. Оба вида относятся к так называемым длиннохвостам — группе рыб с характерным тонким и сильно удлинённым хвостом.

В прошлом необычная форма тела сыграла с макрурусами злую шутку. Из-за сходства с крысами их считали переносчиками болезней и относились с откровенным недоверием. Между тем размеры этих рыб вполне внушительные: средний гренадер вырастает примерно до 50 см, а малоглазые макрурусы нередко достигают длины от 60 см до метра.

Где и как их добывают

По данным региональных властей, промысел макруруса в Хабаровском крае ведётся в акватории Охотского моря. Эта рыба относится к глубоководным видам и обитает на глубинах от 600 метров до 2,5 километра. Уже ниже отметки в 150 метров солнечный свет почти не проникает, поэтому органы зрения у макрурусов развились особенно сильно.

Специалисты отрасли считают, что в перспективе такие виды могут стать серьёзной альтернативой традиционным промысловым рыбам, в том числе минтаю. Это особенно актуально на фоне прогнозируемого сокращения его запасов в Охотском и Беринговом морях.

Жизнь в вечной темноте

Макрурусы — типичные жители больших глубин. В условиях, где царит холод и практически отсутствует свет, они выработали особую стратегию выживания. Их увеличенные глаза способны улавливать даже минимальные отблески, проникающие сверху, что часто сравнивают с "ночным зрением" океанических сов.

Большую часть времени эти рыбы проводят у дна, сливаясь с рельефом и оставаясь малозаметными. Такая маскировка позволяет экономить энергию и снижать риск встречи с хищниками, сообщает transsibinfo.com.

Чем питаются длиннохвосты

Макрурусы — хищники, но не из числа активных преследователей. Основу их рациона составляют ракообразные, моллюски и мелкая рыба. Чаще всего они занимают выжидательную позицию, маскируясь на грунте и атакуя добычу, когда та подплывает достаточно близко.

Режим питания сильно зависит от времени года. Зимой макрурусы почти не кормятся, держатся у дна и заметно теряют массу. Во время нереста приём пищи также сокращается. Зато после завершения размножения рыбы активно откармливаются и могут переходить к более подвижной охоте. В промысле их добывают как сетями, так и на наживку.

Как размножаются макрурусы

Размножение этих глубоководных рыб до сих пор остаётся изученным лишь частично. Известно, что самцы и самки большую часть жизни держатся раздельно. На глубинах до одного километра самок заметно больше, примерно до 1,5 км соотношение выравнивается, а ещё глубже начинают преобладать самцы.

Весной, в период нереста, поведение самцов резко меняется. Они становятся агрессивными, дерутся между собой и нападают на других рыб, активно разыскивая партнёров. Такая активность приводит к серьёзной потере массы.

Самка способна отложить более 400 тысяч икринок диаметром около 1,5 мм. Охраной потомства рыбы не занимаются, поэтому значительная часть икры гибнет, в том числе становясь добычей других макрурусов. Предполагаемая продолжительность жизни большинства видов составляет около 20 лет, хотя точные данные остаются фрагментарными.

Опасны ли макрурусы для человека

Несмотря на пугающий внешний вид, макрурусы не представляют смертельной угрозы для людей. Их укус может быть крайне болезненным — два ряда острых зубов и мощные челюсти легко справляются с хитином и раковинами моллюсков, — но летальных случаев не зафиксировано.

В обычных условиях эти рыбы осторожны и стараются избегать контакта. Исключение составляет брачный период, когда самцы могут вести себя дерзко и проявлять агрессию даже по отношению к человеку.

Польза мяса макруруса

С гастрономической точки зрения макрурус считается ценным продуктом. По вкусу его часто сравнивают с палтусом, но при этом мясо значительно более постное. Рыба относится к числу низкокалорийных и содержит примерно на 30% больше омега-3 жирных кислот, чем треска.

Кроме того, в мясе присутствуют незаменимые аминокислоты — лизин, треонин, лейцин и другие. Благодаря жизни на больших глубинах макрурусы практически не накапливают паразитов и посторонние примеси, что делает их привлекательными для диетического питания и альтернативой менее "чистым" видам, используемым для сашими и строганины.