Карманные динозавры из Африки: в океанариуме выращивают существ с рогами трицератопса

В одном из самых популярных научно-познавательных пространств Дальнего Востока готовятся к появлению необычных "динозавров". Пока они умещаются на ладони и осторожно осваиваются в новых условиях, но уже сейчас привлекают внимание специалистов. Речь идёт о хамелеонах Джексона — экзотических обитателях с внешностью доисторических ящеров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глаза хамелеона и уникальный природный механизм

Экзотические новосёлы Приморского океанариума

В конце прошлого года экспозиция Приморского океанариума во Владивостоке пополнилась парой юных хамелеонов Джексона (Trioceros jacksonii). Несмотря на интерес публики, животных пока не выставляют для свободного осмотра: биологи приняли решение дать им время окрепнуть и адаптироваться к новым условиям.

Сейчас хамелеоны ещё слишком молоды, чтобы стать полноценной частью экспозиции. Их рост составляет около 15 сантиметров, при этом почти половину длины занимает цепкий хвост, который помогает удерживаться на ветках и ориентироваться в пространстве. Специалисты отмечают, что именно в первые месяцы жизни особенно важно обеспечить этим рептилиям стабильный микроклимат, правильное освещение и режим питания.

Почему их сравнивают с динозаврами

Главная причина, по которой хамелеонов Джексона нередко называют "живыми трицератопсами", — строение их головы. Уже в возрасте двух-четырёх месяцев у этих рептилий начинают формироваться характерные выросты — рога. Всего их три: два расположены возле глаз, а третий, самый крупный, растёт от кончика носа.

Именно эта особенность делает внешний облик хамелеона необычным и запоминающимся. В сочетании с коричневой окраской и массивной головой животное действительно напоминает миниатюрного динозавра. Сотрудники океанариума с улыбкой отмечают, что поклонники видеоигр часто находят сходство этих ящериц с фантастическими существами из постапокалиптических миров.

Где в природе живут хамелеоны Джексона

В естественной среде хамелеоны Джексона обитают в Восточной Африке. Их можно встретить в горных районах Кении и Танзании, где климат отличается умеренной температурой и повышенной влажностью. Эти условия стараются максимально точно воспроизвести и в условиях океанариума.

Окраска хамелеонов изменчива и зависит от окружающей среды, освещения и эмоционального состояния животного. На первый взгляд их кожа может показаться грубой и шероховатой, однако при прикосновении она оказывается мягкой. Такая текстура — результат сложного строения кожного покрова, который помогает рептилиям маскироваться и регулировать теплообмен, сообщает vostokmedia.com.

Условия содержания и питание

Хамелеоны Джексона считаются относительно неприхотливыми в питании. В рацион входят различные насекомые, что позволяет гибко подбирать корм с учётом возраста и состояния здоровья животных. Сейчас молодые особи активно набирают вес и проходят важный этап развития.

В пресс-службе океанариума подчёркивают, что основной задачей на ближайшие месяцы остаётся обеспечение комфортных условий для роста и формирования рогов — не только декоративного элемента, но и важного инструмента внутривидового общения.

"Пока что хамелеоны набирают вес и отращивают своё главное украшение — рога", — рассказали в пресс-службе Приморского океанариума.

Когда посетители смогут увидеть трицератопса

По оценкам специалистов, юные хамелеоны будут готовы к выходу в экспозицию примерно через полгода. Их планируют разместить в зале "Тропический лес", где уже создана подходящая среда с растительностью, влажностью и температурным режимом, близким к природному.

Появление хамелеонов Джексона станет ещё одной точкой притяжения для посетителей океанариума. Экспозиция не только знакомит гостей с редкими видами животных, но и помогает лучше понять разнообразие форм жизни на планете.

Сравнение хамелеонов Джексона с другими видами хамелеонов

Хамелеоны Джексона заметно отличаются от более привычных видов, которые часто ассоциируются с яркой зелёной окраской и отсутствием выростов. Их внешний вид более массивен, а рога выполняют как декоративную, так и социальную функцию. В отличие от мелких древесных видов, эти хамелеоны предпочитают более устойчивые ветви и демонстрируют спокойное поведение.

Популярные вопросы о хамелеонах Джексона

Где можно увидеть хамелеонов Джексона во Владивостоке?

После адаптационного периода их планируют представить в экспозиции "Тропический лес" Приморского океанариума.

Опасны ли хамелеоны для человека?

Нет, этот вид не агрессивен и не представляет угрозы для посетителей при соблюдении стандартных правил содержания.

Почему у хамелеонов Джексона три рога?

Рога формируются в процессе роста и служат элементом внешнего вида и внутривидовой коммуникации.